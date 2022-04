Jesi, la rinascita del Palio di San Floriano: fine settimana di anteprima, taverne dal 5 maggio

JESI – «L’abbiamo chiamato RinasciPalio, il Palio della rinascita». Così Emanuel Santoni, presidente dell’Ente Palio San Floriano, lancia presentandola l’edizione 2022 della manifestazione, alla ripresa dopo i 2 anni di stop dovuti alla pandemia. A farvi riferimento è l’assessore alla cultura Luca Butini­: «Associazione e evento che hanno saputo mantenersi vivi e mantenere interesse, è il primo appuntamento “di massa” che si torna a organizzare, è anche l’occasione per mettersi alla prova».

Il Palio di San Floriano, una vecchia edizione: l’attuale presidente Emanuel Santoni in primo piano

Da questo fine settimana, l’anteprima di “Aspettando il Palio”. Al Museo Federico II domani 29 aprile la caccia al tesoro per i piccoli “Alla ricerca dei legnetti perduti”, al Circolo Cittadino in serata il palio teatrale dei quartieri in collaborazione con Willer & Carson. Sabato 30 aprile dalle 16 nell’area verde di Porta Valle il ritorno dopo anni dei cavalli con la gara equestre, grazie alla collaborazione di Uisp e del circolo ippico Il Remolino, valida per il Palio dei quartieri. Nel pomeriggio anche i laboratori al Museo Federico II, la sera al Pergolesi la rappresentazione de “L’assedio di Ancona” e la cena medievale con visita al Torrione di Mezzogiorno, dove saranno esposti pannelli con le immagini della vita di San Floriano, in collaborazione coi Templari Cattolici d’Italia. Domenica Primo Maggio e nelle giornate del 2 e 3 ancora appuntamenti per i bambini al Museo Federico II.

Dal 4 maggio, San Floriano, si entra nel vivo, con la Fiera e il ritorno della Scampanada de San Fiorà, la tradizionale festa delle campanelle, con benedizione e corteo. A San Nicolò la rappresentazione della leggenda di San Floriano e concerto di musica antica.

Dal 5 all’8 maggio le taverne: saranno 5, più la casetta dell’Ente Palio in Piazza della Repubblica: avranno posti all’aperto, per mangiare al chiuso si saprà fra qualche giorno, dopo l’aggiornamento delle misure da parte del Governo, se occorrerà esibire il green pass. Dal 5 anche il mercatino medievale in Piazza della Repubblica. A San Nicolò la mostra fotografica del Circolo Ferretti e il lavoro con l’Artistico Mannucci per un logo per la Consulta delle nuove generazioni. A Palazzo Bisaccioni, con Maria Cristina Zannotti, Emanuele Ramini, Francesco Formiconi e Gianni Barchi l’approfondimento sui rapporti storici fra Jesi e la Vallesina e le leggende del territorio. A Piazza Baccio Pontelli l’accampamento degli Armati del Palio.

Dal 6 maggio i cortei (nel pomeriggio del 7 il corteo storico istituzionale coi Comuni della Vallesina) e le gare, dall’arco alla corsa, per arrivare all’assegnazione del Palio 2022.