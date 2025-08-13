Jesi, palestre scolastiche da aprire: ci pensa il Comune

JESI – Erano state il caso della fine estate di un anno fa, quando la loro indisponibilità – causa l’impasse tra la Provincia proprietaria e i dirigenti scolastici su chi dovesse garantirne assegnazione di orari e aperture pomeridiane – portò a tenere fuori fino quasi all’autunno inoltrato più d’una società sportiva, facendo slittare l’inizio delle attività. Quest’anno e anche per il prossimo ci si è mossi per tempo: sarà di nuovo il Comune a gestire, per i prossimi due anni, l’utilizzo in orario extrascolastico delle tre dell’IIS “Marconi Pieralisi” e di quella dell’ISS “Cuppari Salvati” intitolata a Stefano Filonzi. Via libera della Giunta all’accordo con la Provincia.

«La posizione di indisponibilità dei Dirigenti Scolastici è stata confermata anche per l’imminente stagione sportiva – prende atto la Giunta – la Provincia di Ancona ha rinnovato al Comune di Jesi la proposta di assumere la gestione delle palestre in orario extra scolastico, per il biennio 2025/2026 e 2026/2027. C’è la necessità di accogliere la richiesta, con l’obiettivo prioritario di garantire la prosecuzione dell’attività sportiva in atto, altrimenti destinata a sicura interruzione per carenza di impianti sul territorio comunale. È accertato infatti che, stante il livello di saturazione riguardante l’utilizzo dell’impiantistica di proprietà comunale, non è possibile individuare soluzioni alternative per consentire la pratica sportiva alle Società che sino ad ora hanno utilizzato gli impianti della Provincia».