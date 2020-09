Jesi, palestra e mensa della Garibaldi si trasferiscono al centro sociale

L'amministrazione utilizzerà i locali dell' "Incontro” di via Tessitori per il refettorio e l'attività motoria degli studenti della scuola elementare. Non serviranno adeguamenti strutturali

JESI – Un centro sociale per gli studenti della scuola Garibaldi. A seguito delle disposizioni anti-contagio, l’amministrazione ha individuato spazi aggiuntivi da mettere a disposizione dei vari plessi cittadini, così da ridurre la possibilità di assembramento. Si è così deciso, per l’elementare del quartiere di San Giuseppe, di prendere a prestito i locali dell’ “Incontro” di via Tessitori, luogo di ritrovo di molte persone del quartiere, per lo più anziani.

Lo scorso 20 agosto, rappresentanti degli uffici comunali e della municipalizzata Jesiservizi, unitamente al dirigente dell’Istituto Comprensivo Federico II, hanno effettuato un sopralluogo al centro sociale, valutandone la potenzialità di utilizzo alla luce della notevole ampiezza dei locali e dell’assenza di barriere architettoniche. L’immobile in questione, di proprietà pubblica, si trova in zona immediatamente adiacente al plesso scolastico, fra l’altro, con possibilità di collegamento pedonale, in condizioni di massima sicurezza per gli alunni e i loro insegnanti. E non servono lavori di adeguamento strutturale.

Gli spazi del Centro Sociale “Incontro” di via Tessitori saranno posti pertanto al servizio della Garibaldi per la refezione scolastica (diventerà il refettorio) e lo svolgimento dell’attività motoria , con riferimento all’anno scolastico 2020/2021.

Il centro sociale “Incontro” era stato chiuso lo scorso 8 marzo in seguito all’emergenza Covid e non è stato più riaperto. Il presidente del centro sociale è comunque stato informato tempestivamente della decisione dell’amministrazione Bacci, motivata dal prioritario interesse pubblico riguardante lo svolgimento dell’attività didattica. Quest’anno alla mensa scolastica della Garibaldi mangeranno tutti i giorni i 94 bambini che frequentano le classi a tempo pieno e un giorno alla settimana gli altri 76 che hanno scelto il tempo normale con un rientro.