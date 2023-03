Jesi, a Palazzo Pianetti visite guidate tattili

JESI – Nell’ambito della mostra dedicata al gemellaggio tra le città di Jesi e di Mayenne ospitata a Palazzo Pianetti, sono state organizzate due originali visite guidate tattili a cura di Serena Stronati: i partecipanti hanno così potuto esplorare la mostra da un punto di vista sicuramente inedito e sorprendente.

«Soffermandosi su sei opere tra quelle presenti in mostra – tre di artisti italiani e tre dei colleghi francesi – Serena Stronati ha avvicinato il pubblico ad una “visione tattile” dei lavori esposti, in cui la percezione dei materiali, delle superfici e delle forme solo attraverso il palmo delle mani ha ribaltato le impressioni acquisite durante la fruizione visiva», spiega in una nota l’amministrazione.

Ad entrambi gli appuntamenti ha partecipato un pubblico misto di visitatori vedenti, ipovedenti o non vedenti, contribuendo ad arricchire la condivisione dei punti di vista e gli stimoli. Anche il sindaco Lorenzo Fiordelmondo si è cimentato in questo tipo di esperienza.

La mostra, che resterà aperta fino al 19 marzo, propone altri tre interessanti appuntamenti: mercoledì prossimo un incontro con l’artista Fabrizio Cotognini, sabato 18 una visita guidata con i curatori francesi e italiani e l’indomani l’evento conclusivo con un workshop all’Oasi di Ripa Bianca insieme all’artista Paola Tassetti.