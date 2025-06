Jesi, palazzetto dello sport “E. Triccoli”: interventi per illuminazione e sicurezza antincendio

JESI – Palazzetto dello Sport, lavori in cantiere. Via al progetto esecutivo denominato “Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico, illuminazione interna e presidi antincendio presso il Palazzetto dello Sport Ezio Triccoli. Si tratta di lavori necessari per ripristinare la piena funzionalità e l’efficienza degli impianti del palazzetto, in particolare per quanto riguarda l’illuminazione interna e i presidi antincendio.

L’attuale illuminazione del campo da gioco è obsoleta e necessita di essere sostituita con proiettori di ultima generazione e più efficienti. Inoltre, i rilevatori di fumo, installati da oltre 12 anni, saranno sostituiti in conformità alla normativa vigente per garantire la piena funzionalità dell’impianto antincendio e preservare le condizioni di sicurezza.



Il costo totale dell’intervento ammonta a 115 mila euro, finanziato con risorse comunali.



«I lavori attuali vanno ad aggiungersi agli interventi urgenti di manutenzione straordinaria (caldaie e copertura caldaie), per 275mila euro interamente a carico del bilancio comunale, effettuati nel 2023», ricorda l’assessore allo sport Samuele Animali. Che aggiunge: «Per far fronte ad una carenza di manutenzione protratta negli anni, in questi ultimi mesi altri investimenti ingenti hanno riguardato l’impiantistica sportiva, non solo per la realizzazione di nuove strutture (come la palestra Lorenzini e la Casa della scherma), ma anche per la manutenzione straordinaria. Per citare i più importanti, oltre alla Carbonari, sono stati completati interventi al campo da rugby, alla palestra Federico II, al campo Petraccini. Al termine della prossima stagione sportiva verrà rinnovato il Pirani».



Per le gestioni vengono impiegati oltre 600mila euro/anno, il che permette di praticare alle società sportive tariffe calmierate, cui vanno ad aggiungersi i canoni dei project financing (Team Marche per la piscina e campo Rugby).



«Ultimi, ma non per importanza, tutti i progetti che riguardano lo sport nei parchi, con installazione di strutture e proposta di attività durante l’anno, finanziate o co-finanziate da bandi regionali e di sport e salute – ha proseguito Animali – Un sistema – ha concluso – per il quale vengono impiegate molte risorse, ma è essenziale per promuovere i risultati di eccellenza che hanno sempre caratterizzato lo sport jesino e soprattutto in termini di socialità, educazione e salute».