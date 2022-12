Jesi, al palascherma la festa di Natale dei Campioni con Tommaso Marini

In via Solazzi il tradizionale appuntamento con la "Festa degli Auguri" pre - natalizia del Club Scherma Jesi. Il saluto a distanza di Alice Volpi, il Ct azzurro Stefano Cerioni: «Non ci si stanca mai di vincere»

JESI – Si è rinnovato al palascherma “Magini” di via Solazzi il tradizionale appuntamento con la “Festa degli Auguri” pre – natalizia del Club Scherma Jesi. Ospite d’onore, il Campione del Mondo in carica di fioretto, e fresco di ritorno al successo, a Tokyo nello scorso fine settimana, in Coppa del Mondo, Tommaso Marini. Con lui il Ct della Nazionale di fioretto azzurra, Stefano Cerioni, mentre ha inviato il suo saluto a distanza Alice Volpi, altra atleta di punta al lavoro sulle pedane del Club e a sua volta reduce dai trionfi di un week end che in Coppa del Mondo, a Belgrado, l’ha vista sul gradino più alto del podio sia nell’indivisuale sia nella gara a squadre. Applausi inoltre per i maestri Giovanna Trillini e Maria Elena Proietti Mosca, quest’ultima tecnico al lavoro proprio su Marini e da poco premiata con la Palma d’Oro del Coni, e la preparatrice atletica Annalisa Coltorti. A portare il saluto della amministrazione comunale il vice sindaco e assessore allo sport Samuele Animali.

A fare gli onori di casa il presidente del Club Scherma Jesi, Maurizio Dellabella: «Finalmente di nuovo una bella festa insieme, dopo tre anni che ci hanno tenuto lontani. Una giornata che si è aperta nel migliore dei modi, con in pedana i piccoli delle prime lame, e che ci permette di celebrare risultati e piazzamenti, davvero tanti, di questa giovane». Giovani e giovanissimi che in particolare hanno circondato Marini al momento dell’estrazione della lotteria che ha elargito premi fra tutti presenti, atleti del Club, tecnici e loro familiari.

Tommaso Marini, al centro, festeggia al Club Scherma Jesi

Marini ha espresso tutta la sua soddisfazione per i risultati di quest’anno e i propositi di continuare su questa strada verso i prossimi obiettivi. «Non ci si stanca mai di vincere» ha ribadito il Ct Cerioni.

Il pomeriggio, iniziato con la gara di piccoli e piccole dei “fioretti di plastica”, è proseguito con la celebrazione della Santa Messa e coi saluti di presidente e Consiglio direttivo, prima della conclusione col buffet servizio dal Consorzio Il Biroccio di Filottrano.