Jesi, per il Salesi il cd “Un mondo di sogni” del maestro Brecciaroli

Appuntamento solidale al Circolo Cittadino di Jesi per la presentazione del cd “Un Mondo di Sogni” del maestro Giovanni Brecciaroli per l’Oncoematologia dell’ospedale Salesi

JESI – Musica e solidarietà in un binomio vincente saranno in scena oggi, mercoledì 27 dicembre, alle ore 17,30 nella splendida cornice del Circolo Cittadino di Jesi. L’associazione culturale musicale Sonicart in collaborazione con la Scuola Musicale G.B.Pergolesi di Jesi, l’associazione Il Baule dei Sogni e la scuola di Musica Vincent Persichetti di Falconara Marittima invitano a un evento-concerto di solidarietà dedicato ai bambini per la presentazione del cd “Un mondo di sogni“, vol.2. Non a caso saranno co-protagonisti i cantori del Coro di Voci Bianche della Scuola Musicale Pergolesi di Jesi e i Piccoli solisti delle scuole di musica “G.B.Pergolesi” e “V.Persichetti”.

“Un mondo di sogni vol.2” è il secondo cd del maestro Giovanni Brecciaroli, musicista e compositore jesino (vanta all’attivo 21 dischi che esplorano un vasto universo musicale, dalla classica alla lirica, al folk e flamenco), che contiene testi e melodie interamente dedicate ai più piccoli: un progetto musicale a misura di bambino, di cui cura sia l’arrangiamento che la direzione artistica. Nel cd la viola è stata suonata dal maestro Lorenzo Anibaldi, i testi sono stati scritti dall’autore Antonelli Paolo ed il missaggio e la masterizzazione sono stati curati da Maurizio Moretti della Resonance Label Music.



In questo spettacolo musicale ascolteremo 12 piccoli solisti diretti dalla maestra Elettra Benedetto ed il Coro delle Voci bianche diretto dalla maestra Silvia Moretti. Partecipano al progetto musicale Ludovica Bordi, Brandon Pascale, Rita Concettoni, Cristina Kodo, Greta Anselmi, Maria Sole Armanni, Mattia Barocci, Mariasole Bellagamba, Ilaria Bondea, Nina Brunetti, Anna Fava, Sveva Luzi, Ilaria Madia, Vittoria Marcelletti, Zoe Paccamiccio, Nicoleta Paduraru, Giorgia Pisten, Ludovica Puglisi, Emma Rotatori, Arya Russo, Sara Sivestri.

«Il progetto “Un mondo di sogni” – spiega l’ideatore Giovanni Brecciaroli – ha l’obiettivo di coinvolgere i bambini nell’organizzazione di eventi benefici che utilizzino la musica come ponte. Questo percorso permetterà loro di avvicinarsi a tematiche educative in grado di sensibilizzarli rispetto alle attuali questioni sociali e fargli fare esperienza di condivisione». L’importante mission si evidenzia anche nelle tematiche sottese dalle 12 tracce audio del cd. «I brani proposti – aggiunge Brecciaroli – esplorano una varietà di temi vicini ai bambini, primo fra tutti quello della fantasia e dei sogni che permettono loro di pensarsi già grandi. Le canzoni parlano di mestieri, di affettività, di emozioni, dell’importanza dei rapporti, del curioso mondo animale, del contesto in cui siamo immersi e della possibilità – nel nostro piccolo – di cambiarlo. Ogni canzone a suo modo, offre ai bambini un’esperienza educativa ricca e multisfaccettata». Il ricavato della vendita del cd “Un mondo di sogni” sarà devoluto al reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’ospedale Salesi di Ancona, grazie alla collaborazione con Il Baule dei sogni. Appuntamento al Circolo Cittadino di Jesi, Sala del Lampadario (via XX Settembre), questo pomeriggio, mercoledì 27 dicembre alle ore 17,30, ingresso libero.