Jesi, ospedale Carlo Urbani: riattivata la Day Surgery dopo un anno di stop

JESI – La Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Territoriale di Ancona, di concerto con la Direzione Medica Ospedaliera dell’Ospedale Carlo Urbani di Jesi, comunica che – a far data da lunedì 2 ottobre prossimo – il settore Day Surgery sarà riattivato con n. 14 postazioni paziente (n. 8 letti tecnici e n. 6 poltrone) dal lunedì al venerdì, dei giorni feriali, per 13 ore al giorno, ovvero dalle ore 7.00 alle ore 20. Il tutto avverrà con il coordinamento della dr.ssa Damiana Mandriani, responsabile Unità Operativa Semplice Dipartimentale Day Surgery, e della dr.ssa Carla Carletti, coordinatrice infermieristica delle Unità Operative Chirurgia-Urologia Jesi. Del settore Day Surgery usufruiranno anche i reparti di Chirurgia, Ortopedia, Urologia, Otorinolaringoiatria, Oculistica, Odontostomatologia, Ostetricia-Ginecologia e Analgesia.

Con la riattivazione di questo strategico settore di degenza diurna, dunque, le unità operative avranno la possibilità di aggiungere ulteriori sedute operatorie dedicate agli interventi chirurgici minori e potranno progressivamente riorganizzare le attività della propria unità operativa di degenza ordinaria dedicando un maggior numero di posti letto agli interventi di chirurgia maggiore. La piena operatività è prevista entro i primi giorni del prossimo mese di ottobre.

«La riattivazione del Day Surgery presso l’Ospedale di Jesi – spiega l’assessore alla sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini – è un importante passo in funzione della riduzione delle liste di attesa in quanto permetterà di potenziare l’attività di tutti i reparti ospedalieri».

«Accogliamo con grande soddisfazione – dice Pasquale Liguori del Tribunale per i Diritti del Malato – la decisione della Direzione AST di riaprire la Day Surgery, una questione che stavamo portando avanti ormai da tempo, ritenendo di assoluta importanza e utilità questo servizio sia per l’abbattimento delle liste di attesa dei piccoli interventi chirurgici (molti dei quali attendevano anche anni) sia per dare una modalità di ricovero migliore a chi sino ad oggi, per tali interventi, era costretto a trovare ricovero insieme a pazienti con patologie molto più gravi. Ci sembra doveroso quindi ringraziare il Direttore Stroppa che ha saputo in cosi breve tempo trovare le risorse per riaprire la Day Surgery. Ora attendiamo la piena operatività di questa attività, confidando anche sulla ottima professionalità della responsabile della DAY, la dottoressa Mandriani, auspicando che le risorse umane dedicate ad essa non siano distratte dalla ordinaria degenza di Chirurgia e Urologia, altrimenti si rischierebbe di vanificare i benefici che tale riapertura porta ai pazienti ma anche agli operatori».