Jesi, è ancora all’ospedale Carlo Urbani dopo arresto e divieto di ritorno: nuova denuncia per una 44enne nigeriana

JESI – Nella giornata di ieri 28 aprile, a seguito di un intervento operativo, il personale Volanti del Commissariato di Jesi ha deferito in stato di libertà all’autorità giudiziaria competente una 44enne nigeriana per il reato di violazione del divieto di ritorno continuata.

Nel corso dei servizi straordinari di controllo del territorio nelle aree più sensibili della città, una pattuglia Volante si è recata presso la portineria dell’ospedale Carlo Urbani dove una donna nigeriana non accennava a lasciare la struttura. Gli agenti hanno proceduto alla compiuta identificazione.

La donna, in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, risultava essere destinataria di foglio di via con divieto di ritorno nel comune di Jesi per due anni, emesso dal Questore di Ancona e ancora in atto. Già nota per via delle molteplici violazioni commesse e segnalate dagli agenti all’autorità giudiziaria nelle settimane antecedenti, la donna senza fissa dimora ha rifiutato qualsivoglia sostegno o soluzione alloggiativa al di fuori del comune. Pertanto, allontanata dal posto, è stata deferita in stato di libertà per violazione del divieto di ritorno continuata, con intimazione a lasciare immediatamente il comune.