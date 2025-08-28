Jesi, completata la riqualificazione di via Gramsci: nuova viabilità e più sicurezza

Terminati i lavori tra via Sauro e il cavalcavia: nuovo asfalto, segnaletica e sicurezza pedonale per un accesso più agevole al centro storico

JESI- Proseguono gli interventi di riqualificazione urbana a Jesi, con particolare attenzione alla viabilità e alla sicurezza pedonale. Dopo via Garibaldi e il cavalcavia, si chiudono ora i lavori anche nel primo tratto di via Gramsci, a completamento di un progetto più ampio a servizio del centro cittadino.

Con la conclusione dei lavori nel primo tratto di via Gramsci, il progetto di riqualificazione urbana a ridosso del centro cittadino entra nella sua fase finale. Il cantiere, che ha interessato il tratto compreso tra via Nazario Sauro e il cavalcavia, ha visto la rimozione del vecchio manto stradale e la stesura di un nuovo tappeto d’asfalto. A breve seguiranno il rifacimento della segnaletica orizzontale e l’installazione di paletti dissuasori per garantire la sicurezza dei pedoni, in particolare nell’incrocio tra via Sauro e via Gramsci.

Questo intervento rappresenta l’ultimo tassello di un più ampio piano di riqualificazione che ha già interessato la stessa via Sauro, con l’obiettivo di facilitare l’accesso pedonale dal mercato delle Erbe – e quindi dal parcheggio coperto gratuito “Mercantini” – al cuore del centro cittadino. Un progetto pensato dall’Amministrazione comunale per migliorare la fruibilità degli spazi urbani, eliminare le barriere architettoniche e valorizzare il contesto storico e architettonico della zona.

L’intervento si inserisce in maniera coerente in un quadro più ampio di opere già realizzate: da una parte, il consolidamento strutturale del cavalcavia con il rifacimento di strada e marciapiedi, dall’altra la recente riasfaltatura di via Garibaldi, dove sono stati eliminati gli avvallamenti che compromettevano la viabilità. Un insieme di opere che restituiscono alla città un volto più sicuro, accessibile e ordinato.