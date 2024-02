Jesi, occupano abusivamente un locale nel quartiere San Giuseppe: nei guai due persone

JESI – I poliziotti della Questura hanno dato esecuzione ad una espulsione amministrativa nei confronti di una cittadina moldava senza fissa dimora, con accompagnamento immediato alla frontiera.

Il fatto risale a sabato 24, nel pomeriggio. Alcuni esercenti nel quartiere San Giuseppe segnalavano alla polizia locale di Jesi la presenza di ignoti all’interno di un negozio non più utilizzato. Il primo intervento non dava alcun esito se non verificare la circostanza che rappresentava in modo evidente una situazione di occupazione abusiva da parte di alcuni soggetti in quel momento irreperibili. Nella prima mattinata di ieri invece, la polizia accedeva ai luoghi dove all’interno vi erano due soggetti: un uomo ed una donna. Il primo era un cittadino rumeno, mentre la seconda moldava, entrambi senza fissa dimora. Entrambi sono stati denunciati per occupazione abusiva e l’immobile chiuso in modo efficiente direttamente dalla proprietà. La donna è stata denunciata anche per clandestinità ed è stata accompagnata prima al Commissariato di Jesi per il fotosegnalamento e successivamente nell’ufficio immigrazione della Questura.

L’uomo, regolare sul territorio, è stato invitato a recarsi presso i servizi sociali per essere sostenuto. La donna invece, irregolare sul territorio e con precedenti, veniva accompagnata dai poliziotti della Questura presso l’aeroporto di Bologna con destinazione Moldavia.