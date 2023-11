Jesi, occupano abusivamente 3 appartamenti in uno stabile del comune: denunciate quattro persone

JESI – Nella giornata di ieri, 14 novembre, nel corso di un servizio interforze, che ha visto l’impiego di unità della Polizia di Stato, dell’arma dei carabinieri, della polizia municipale, coordinato dal dirigente del Commissariato di Jesi vice questore Paolo Arena, secondo le direttive impartite dal Questore di Ancona, venivano deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente 4 persone. Nei guai 2 rumeni, un marocchino ed un italiano, per il reato di invasione di edifici e furto aggravato di energia elettrica

Alle ore 07.30 di ieri, il personale interforze faceva accesso in un immobile di proprietà comunale per riscontrare una presunta situazione di occupazione abusiva. Nell’appartamento al pian terreno, erano presenti due coniugi di nazionalità rumena, già destinatari di una procedura di sfratto nella precedente casa dove risultavano avere tuttora residenza. Gli stessi, ammettevano di aver occupato abusivamente l’appartamento e di vivere lì unitamente a due figli minori. In un secondo appartamento, veniva verificata la presenza di un cittadino extracomunitario di nazionalità marocchina, che dichiarava di essere lì domiciliato ormai da alcuni anni. In un altro appartamento, veniva riscontrava analoga situazione di occupazione abusiva da parte di un cittadino di origini siciliane. Tutti gli alloggi, si presentavano in pessimo stato d’uso. Al pian terreno dello stabile, vi era un vano tecnico ove erano posizionati i contatori della luce. Gli stessi, apparivano manomessi in quanto numerosi cavi a vista erano collegati allo stesso contatore, con giunzioni ricoperte con nastro isolante, costituendo una situazione di pericolo. Constatato ciò, veniva richiesto l’intervento di personale tecnico che accertava l’allaccio abusivo con nocumento del Comune di Jesi, che risultava intestatario dell’utenza elettrica. Il personale tecnico, metteva in sicurezza l’impianto. Si procedeva, pertanto, ad accompagnare in Commissariato gli occupanti abusivi per il deferimento all’autorità giudiziaria per i reati di invasione di edifici e furto aggravato di energia.

Altri controlli

Nella giornata di ieri, al termine dell’attività investigativa, personale di polizia giudiziaria del Commissariato deferiva in stato di libertà all’AG competente uno jesino di anni 35 per il reato di guida senza patente

Nel corso del servizio di prevenzione generale, nella serata di ieri agenti della volante procedevano al controllo di una vettura Opel Astra in transito in via Setificio. Alla richiesta di esibire i documenti di guida, il conducente riferiva di essere sprovvisto della patente in quanto gli era stata revocata nel giugno 2023. L’uomo, da accertamenti, risultava recidivo in quanto nel recente passato era già stato segnalato da diversi uffici di Polizia per guida senza patente. Trattandosi, pertanto, di reiterazione della violazione, si procedeva penalmente deferendo l’individuo in stato di libertà all’AG competente.