Jesi, l’Oasi di Ripa Bianca è pronta a riaprire

JESI – È pronta a riaprire dopo la pausa invernale l’Oasi WWF Ripa bianca di Jesi. L’appuntamento è per il prossimo fine settimana, l’11 e 12 marzo, con un doppio evento: il primo, sabato, dedicato al tema della biodiversità in giardino, con l’incontro alle ore.00 “Se vuoi le farfalle in giardino” con Giovanna Olivieri, autrice del libro “Guida alle meraviglie del tuo giardino”; l secondo domenica dalle 9.30 alle 16.30 con il workshop dedicato all’orto Sinergico (prenotazione consigliata 3346047703), alle 15.30 con una passeggiata dedicata alle erbe spontanee mangerecce e dalle 15.30 alle 17.30 con i laboratori per bambini dedicati alla costruzione dell’eroe dell’orto biologico. Tutte le attività saranno gratuite e la Riserva sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 13.00 e dalle 15 alle 18.

Non è stato un inverno semplice: ancora una volta l’erosione della sponda da parte del fiume Esino ha creato problematiche alla strada d’accesso all’Oasi. Che però ora può riaprire. Intanto i lavori di consolidamento e riqualificazione ecologica della sponda dell’Esino all’altezza della Riserva di Ripa Bianca hanno ricevuto il via libera dell’ultima conferenza dei servizi e il Consorzio di Bonifica Marche, cui il Comune di Jesi ha affidato progettazione e esecuzione, può appaltare e avviare l’intervento, coperto da una finanziamento regionale di 588mila euro.

Il progetto è stato redatto dal geologo Andrea Dignani e dall’ingegner Paolo Bianchi e prevede di intervenire con tecniche di ingegneria naturalistica, comprendendo anche riqualificazione della vegetazione e installazione di nidi artificiali per la fauna.

Quanto agli appuntamenti del fine settimana, il WWF Italia ha accolto l’invito di FederBio per una collaborazione finalizzata alla divulgazione del valore dell’agricoltura biologica per la conservazione della natura e la salute delle persone e del Pianeta. Le Strategie UE “Farm to Fork” e “Biodiversità 2030” indicano alcuni importanti obiettivi al 2030, tra cui il 25% della superficie agricola utilizzata (SAU) in Europa certificata in agricoltura biologica e la riduzione del 50% dell’uso dei pesticidi. Con la programmazione della nuova PAC 2023-2027 l’Italia ha deciso di anticipare al 2027 l’obiettivo del 25% di SAU in biologico.

Il principale fattore di minaccia per la biodiversità in Italia è rappresentato dalla distruzione, frammentazione, inquinamento ed alterazione degli habitat naturali a causa dell’agricoltura, che rappresenta la prima minaccia per le specie e gli habitat, a causa della sottrazione di habitat naturali, dell’inquinamento derivante dalle pratiche colturali intensive fortemente dipendenti dalle sostanze chimiche di sintesi (pesticidi e fertilizzanti chimici) e captazione delle acque per l’irrigazione. L’agricoltura biologica, che esclude l’utilizzo delle sostanze chimiche di sintesi, rappresenta oggi il modello più avanzato di agricoltura sostenibile e la risposta più efficace per arrestare la perdita di biodiversità.

Per raggiungere gli obiettivi ambiziosi di gestione dei terreni agricoli in agricoltura biologica è necessario aumentare la domanda dei prodotti biologici certificati da parte dei cittadini, aumentando la consapevolezza delle persone sul valore di una agricoltura non avvelenata dai pesticidi, non solo per la tutela della salute ma anche per la conservazione della natura. Nasce così il progetto “BIOLOGICO E’…NATURA ! Scopriamo il valore dell’agricoltura biologica visitando le Oasi del WWF” sostenuto dal progetto BEING ORGANIC in EU.

Ecco nel dettaglio il programma

SABATO 11 MARZO

Ore 16.00 – 18.00 Incontro e passeggiata SE VUOI LE FARFALLE IN GIARDINO

Consigli pratici per un giardino biodiverso e amico degli impollinatori e passeggiata entomologica all’area didattica agricoltura sostenibile e alla siepe campestre. Con Giovanna Olivieri, autrice del libro Guida alle meraviglie nel tuo giardino, Ediciclo 2021. Ingresso libero

DOMENICA 12 MARZO

Ore 9.30 – 16.30 Workshop IMPARIAMO L’ORTO SINERGICO!

L’orto sinergico è il modo più rispettoso che si possa concepire per fare l’orto: promuove meccanismi di auto fertilità del terreno, associando particolari piante per ogni esigenza, senza arature o concimi. Impariamo i principi dell’orto sinergico realizzandone uno insieme! Con Dhara Janneke Gisolf EDEN Agricoltura consapevole. E’ gradita l’iscrizione WhatsApp 3346047703

Ore 15.30 – 17.00 Passeggiata LE BUONE ERBACCE

Impariamo a leggere il suolo dalle erbe che ci crescono sopra, sono delle eccezionali indicatrici! Inoltre una gran varietà di erbe e piante selvatiche possono rendere più gustosi i nostri piatti di verdure e insalate. Con Franco Benigni, esperto riconoscitore. Ritrovo al banchetto informativo, non serve prenotare.

Dalle 15.30 – 17.30 Laboratorio CREA IL TUO EROE DELL’ORTO!

Spago, forbici, stoffa e tanta fantasia per creare il proprio custode speciale dell’orto. a cura del CEA Sergio Romagnoli. Non serve prenotare, quando arrivi, inizi il laboratorio!