Jesi, nuovo comandante della Polizia Locale: ecco il concorso

Tempo fino al 10 settembre per presentare le domande. La Polizia Locale di Jesi aveva salutato a fine 2024 il precedente comandante, pure a tempo indeterminato, Cristian Lupidi, che aveva lasciato l’incarico per assumere il comando a Civitanova Marche

JESI – Aperto il concorso per il ruolo di nuovo comandante della Polizia Locale di Jesi. Il bando è pubblicato da ieri 11 agosto sul sito del Comune, tempo fino al 10 settembre per presentare le domande.

Si legge nel bando che la commissione sarà composta dal Segretario Generale dell’ente o da un Dirigente e da due componenti, di cui almeno uno dotato di specifiche competenze sulle materie specialistiche e l’altro un esperto dotato di competenze in tecniche di selezione e valutazione delle risorse umane. Oppure un esperto iscritto all’ordine degli psicologi con esperienze nel campo della psicologia del lavoro o dell’organizzazione. L’esame, al netto di un’eventuale preselezione se i candidati dovessero essere più di 50, sarà composto di due prove scritte e una orale

In ballo “l’assunzione a tempo indeterminato e pieno di un dirigente da destinare, come prima assegnazione, alla direzione dell’area polizia locale, con le connesse funzioni di comandante del corpo di polizia locale”.

La Polizia Locale di Jesi aveva salutato a fine 2024 il precedente comandante, pure a tempo indeterminato, Cristian Lupidi, che aveva lasciato l’incarico per assumere il comando a Civitanova Marche.