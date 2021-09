Jesi, nuovo centro vaccinale in via San Francesco. A giorni la conferma

L'Asur Marche, che non potrà più utilizzare le palestre di via Zannoni, pare abbia optato per l'ex circoscrizione. A breve, la formalizzazione da parte della giunta. Domani l'open day vaccinale

JESI – Spostamento centro vaccinale anti-Covid, l’Asur ha scelto. Fra le tre proposte avanzate dall’amministrazione comunale, l’Area Vasta 2 pare abbia optato per la sede ex circoscrizione di via San Francesco. Dal mese di ottobre, le palestre di via Zannoni torneranno a disposizione delle scuole.

L’amministrazione ha prorogato il periodo di concessione della palestra Zannoni n. 1 a oggi, 17 settembre 2021, invitando l’azienda sanitaria a riconsegnarla entro il termine del 18 settembre 2021, al fine di garantire il parziale avvio dell’attività di Scienze Motorie per Liceo Classico e Liceo Artistico nonché lo svolgimento dell’attività sportiva extrascolastica. Relativamente alla palestra n. 2, gli operatori sanitari potranno restare fino al termine del mese.

Erano tre le alternative: l’ex palazzina della Direzione Generale Asl in via Guerri, l’ex sede del Centro Alzheimer in via San Giuseppe, e l’ex sede della II Circoscrizione in via San Francesco. Interpellate inoltre diverse agenzie immobiliari per verificare eventuali disponibilità di immobili sul libero mercato. A quanto pare, tuttavia, l’Asur Marche opterà per via San Francesco, zona facilmente raggiungibile e con possibilità di parcheggio. La giunta guidata dal sindaco Massimo Bacci dovrebbe formalizzare la decisione a inizio della prossima settimana.

Va in scena, intanto, l’open day vaccinale. Sabato 18 settembre, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

Anello del Palasport, via Tabano, la vaccinazione Covid 19 sarà aperta a tutti senza prenotazione.