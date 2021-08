Jesi, nuovo Centro Alzheimer: «Apertura del servizio entro il corrente mese di agosto»

La Giunta ha stabilito la consegna in via d'urgenza dell'immobile all'Asp, «i lavori di realizzazione stanno giungendo al termine»

JESI – Consegna in via d’urgenza all’Asp Ambito IX del nuovo Centro Alzheimer per il quale si stanno completando i lavori in via Finlandia «al fine di consentire l’apertura del servizio entro il corrente mese di agosto». Lo ha stabilito la Giunta, decisa ad accelerare i tempi per la messa in funzione della nuova struttura.

«I lavori di realizzazione del Centro di via Finlandia stanno giungendo a termine in questi giorni» si legge nell’atto di fresca adozione in merito all’immobile realizzato grazie alla donazione al Comune di Jesi di 800 mila euro effettuata, in vita, da Cassio Morosetti. Si ravvisa dunque «l’esigenza di dare corso senza indugio agli adempimenti propedeutici all’attivazione del servizio nella nuova sede». L’immobile sarà concesso all’Asp in comodato gratuito.

L’edificio è sorto al posto dell’ex asilo Cepi, demolito dopo essere stato giudicato non più sicuro nel 2016. Di un milione di euro la spesa complessiva. Per validare il progetto il Comune si è avvalso della consulenza tecnico specialistica di Tesis, centro di ricerca sui sistemi e sulle tecnologie per le strutture sanitarie sociali e della formazione del Dipartimento di Architettura dell’Università di Firenze. É stato tale centro ad elaborare per la Regione Toscana le “linee guida per la progettazione di strutture assistenziali destinate ai malati di Alzheimer”.

Realizzato un edificio di 600 metri quadrati distribuiti su un unico piano, con fondamenta in calcestruzzo, struttura in legno e soluzioni architettoniche appositamente studiate tenendo conto della tipologia degli ospiti