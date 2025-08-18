Jesi, nuovi e vecchi alloggi di edilizia agevolata: tocca all’Asp

Sarà l’Asp a gestire graduatorie e assegnazioni anche per quelli ricavati dai recuperi di San Martino, ex Cascamificio e ex Carceri e nella torre Erap in costruzione in via Tessitori. Si potrà intanto partire subito da Palazzo Santoni

JESI – Nuovi alloggi in arrivo in città, sarà l’Asp a gestire graduatorie e assegnazioni anche per quelli di edilizia residenziale pubblica agevolata che saranno ricavati dai recuperi di San Martino, ex Cascamificio e ex Carceri e nella torre Erap in costruzione in via Tessitori. Si potrà intanto partire subito però dalle abitazioni di Palazzo Santoni, cuore del centro storico.

Dice Samuele Animali, vice sindaco e assessore ai servizi sociali: «L’edilizia agevolata prevede canoni calmierati e rappresenta una risposta parziale ma importante al problema di reperire un alloggio sul mercato. Che riguarda non solo persone in stato di disagio socio-economico, ma anche tutte le famiglie numerose o monoreddito o che comunque possono contare soltanto su entrate precarie. Il Comune è proprietario di diversi alloggi di edilizia residenziale pubblica agevolata e sia Comune che Erap stanno eseguendo interventi di ripristino o di realizzazione di ulteriori alloggi aventi medesima destinazione tra Carcerette, torre Erap, San Martino, Cascamificio. Intanto si procederà quanto prima ad assegnare gli alloggi liberi di Palazzo Santoni».

La Giunta ha adottato l’atto di indirizzo per modificare il Regolamento e consentire all’Asp di gestire anche i bandi di prossima pubblicazione per l’edilizia agevolata. A Palazzo Santoni, spiega l’atto, «il Comune di Jesi è proprietario di 8 alloggi. L’Ente intende nel breve periodo assegnare gli alloggi di Palazzo Santoni che attualmente risultano liberi e quindi disponibili, col fine di fornire uno strumento efficace per contrastare le difficoltà sempre maggiori per talune categorie a reperire alloggi in locazione nel libero mercato».