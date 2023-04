Jesi, nuovi soci per il Panathlon: Gianluca Fenucci e Marco Porcarelli

JESI -Due nuovi soci hanno arricchito, in una conviviale ricca di spunti e di progetti, l’elenco di quanti, per sintonia e per amore verso lo sport e l’etica sportiva, fanno parte del Panathlon Club jesino.

Si tratta di Gianluca Fenucci, allenatore professionista di calcio, che ha svolto l’attività di calciatore, ha allenato varie società sportive marchigiane fra le quali anche la Jesina, ed è giornalista. L’altro socio è Marco Porcarelli, presidente della ASD Polisportiva Libertas Jesi, vice presidente del CONI Marche, vice presidente della Scuola Regionale dello Sport Marche, presidente della Consulta per lo Sport del Comune di Jesi, e che, oltre ad essere stato atleta di taekwondo, ha svolto vari incarichi dirigenziali ed organizzativi a livello sia nazionale che internazionale sempre per il taekwondo. Dai due nuovi personaggi, come si è visto molto legati al mondo sportivo, il Panathlon jesino auspica, come ha detto il presidente Andrea Moriconi, una fattiva e costruttiva presenza, in vista delle attività che coinvolgeranno il club nei prossimi mesi.

Ospiti della serata anche la Società Sportiva “ASD Jesina Pallanuoto”, il cui motto è sempre stato “più sport e meno noia per i ragazzi”, rappresentata dal proprio Presidente Gianluigi Traini, insieme agli atleti dell’under 16 Ciattaglia e Petrucci. Una serata piacevole, dove si è parlato di pallanuoto, di sport e di fair play. Molto gradita la presenza dell’ ex pallanuotista Francesca Pomeri, osimana, vincitrice di una medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio de Janeiro nel 2016.

Alla serata hanno partecipato anche il Consigliere Internazionale Luigi Innocenzi, il Vice Governatore Stefano Ripanti, il Presidente Regionale del CONI Fabio Luna, l’assessore allo Sport Samuele Animali e rappresentanti di altri club della provincia. Un saluto è stato portato anche dall’assessore regionale alla cultura ed allo sport Chiara Biondi.