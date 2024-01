Jesi, in arrivo nuove attrezzature per lo sport nei parchi

JESI – Nuove attrezzature pubbliche per lo sport e il tempo libero nei parchi comunali del Vallato, del Ventaglio, del Cannocchiale, Manzoni, Esedra e Minonna: il Comune ha ricevuto dalla Regione un apposito contributo di quasi 54mila euro e la Giunta ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento.

Il parco del Ventaglio a Jesi

Sarà il seguito al primo stralcio del programma che, nel 2021, aveva portato attrezzature per lo sport per 72mila euro fra giardini pubblici, area verde del Cardinaletti, Orti Pace e parco Mattei alla Smia. Ora ci si allarga ad ulteriori zone: il Parco del Vallato, dove intanto è stato varato il patto di collaborazione con il club camperisti che fruisce dell’ex casa colonica che ne è al centro, quello del Ventaglio che ricopre una ampia zona fra Monte Tabor e la Fornace, il Cannocchiale a Colle Paradiso. E poi il parco Manzoni, come da qualche anno è stato denominato lo spazio verde nei pressi del Liceo Scientifico, l’Esedra in zona Fausto Coppi e infine il parco del quartiere Minonna.