Jesi, nuova scuola al Verziere: sul cantiere gli studenti del Geometri. «Fine lavori il 31 dicembre»

JESI – Nuova scuola per l’infanzia al Verziere, «quasi tutta la struttura è in opera e la conclusione dei lavori fissata per il 31 dicembre prossimo è ampiamente confermata». Ne dà notizia l’amministrazione comunale, dopo che ieri mattina 19 maggio il cantiere del Verziere è stato oggetto di visita da parte degli studenti di due classi del corso per Geometri del Cuppari. Il polo 0-6 «rappresenterà uno dei più completi ed evoluti edifici in legno presenti nella nostra regione. Motivo per cui diventa occasione di studio da parte degli alunni delle scuole superiori», spiegano dal Comune.

Sul cantiere, le due classi sono state accompagnate dall’ingegner Francesca Mori del Comune di Jesi, responsabile unica del progetto, e dai tecnici della ditta che ha in appalto i lavori. Nel corso dell’incontro il consulente del legno ingegner Fabio Grassucci ha spiegato a ragazzi e ragazze le diverse tipologie costruttive che il legno offre e come le stesse siano state applicate nell’edificio tra pilastri, pareti e travi di copertura.

«L’occasione – prosegue il Comune – ha permesso anche di fare il punto dei lavori: quasi tutta la struttura è in opera e la conclusione degli stessi fissata per il 31 dicembre prossimo è ampiamente confermata. L’intervento, come noto, è finanziato per 2,9 milioni di euro da fondi del Pnrr relativi al potenziamento dell’offerta dei servizi d’istruzione. La struttura – che ospiterà un asilo nido e una scuola materna, rispettivamente per 60 e 75 bambini – è stata progettata interamente nel segno della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico, con impianto fotovoltaico e solare termico, una struttura semplice a misura di bambino, in grado di coniugare la familiarità dell’ambiente domestico e spazi scolastici luminosi e interattivi».