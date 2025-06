Jesi, ecco la nuova Casa della Scherma. Vezzali: «Qui con noi c’è il maestro Triccoli» – VIDEO

Con l’inaugurazione della struttura di via delle Nazioni il glorioso Club Scherma Jesi ha preso a tutti gli effetti possesso del luogo cui passa il testimone di una storia fatta, per citare solo la punta dell’iceberg, di 28 medaglie olimpiche, delle quali 14 d’oro

JESI – Dallo scantinato di vicolo della Pace, dove di ritorno dalla prigionia di guerra il maestro Ezio Triccoli iniziò a impartire le prime lezioni nel 1947, alla mitica palestra degli ori di via Solazzi e poi, oggi, finalmente, alla nuova e splendente Casa della Scherma: con l’inaugurazione ufficiale della struttura di via delle Nazioni il glorioso Club Scherma Jesi ha preso a tutti gli effetti possesso del luogo cui passa il testimone di una storia fatta, per citare solo la punta dell’iceberg, di 28 medaglie olimpiche, delle quali 14 d’oro, e di nomi da leggenda dello sport azzurro come Stefano Cerioni, Giovanna Trillini, Valentina Vezzali, Elisa Di Francisca.

Jesi, ecco la nuova Casa della Scherma. Vezzali: «Qui con noi c’è il maestro Triccoli»

Casa della Scherma, Vezzali: «Triccoli è qui con noi»

C’è la pluricampionessa olimpionica Valentina Vezzali, oggi delegata ai rapporti istituzionali della Federscherma, al taglio del nastro insieme al sindaco Lorenzo Fiordelmondo, al presidente della Regione Francesco Acquaroli e al presidente della Provincia Daniele Carnevali, al presidente della Federscherma Luigi Mazzone e alla guida del Coni Marche Fabio Luna. «Sono emozionata – dice Vezzali – e sono certa che lo sarebbe anche il maestro Ezio Triccoli, che da una piccola scintilla ha acceso questo grande fuoco. Apprese la scherma da prigioniero di guerra, le sue prime lezioni le ha date in uno scantinato. E ora lui è qui con noi, in questa nuova Casa della Scherma. Sono entrata nel vecchio palas di via Solazzi negli anni ‘80, il maestro ci raccontava della prigionia, quando tirava di scherma utilizzando canne di bambù come fioretti. È lui che ci ha insegnato a non mollare». In sala anche Elisa Di Francisca e Stefano Cerioni, non più Ct del fioretto azzurro per scelta del nuovo corso federale, come pure non sono più nello staff delle nazionali Annalisa Coltorti, presente, e Giovanna Trillini, assente per per impegni schermistici.

Casa della Scherma, Mazzone: «Casa di tutta la scherma italiana»

«Una giornata destinata a entrare nella storia, non solo di Jesi, ma di tutta la scherma italiana – dice il presidente Mazzone – doveroso per me essere qui, per vivere una giornata speciale e rendere omaggio alla storia jesina e alle progettualità future. Il nuovo Palascherma sarà un punto di riferimento per tutto il movimento schermistico, sia a livello nazionale che internazionale. Partiremo da qui con competizioni e allenamenti collegiali delle squadre azzurre, con il sogno, un giorno, di ospitare anche eventi internazionali in questa splendida struttura». Per Fabio Luna Coni Marche: «Qui 40 anni ininterrotti di medaglie olimpiche del Club, fino a Tommaso Marini e Alice Volpi. Il presidente Giovanni Malagò (domani 26 giugno le elezioni del Coni nazionale che ne designeranno il successore, nda) verrà a visitare una struttura che tanto ha voluto». Il presidente del Club Dellabella: «Sotto con il lavoro che ci attende per utilizzare al meglio tutto ciò che questa nuova realtà ci consente. Grazie all’amministrazione Bacci che ha dato il via al progetto e all’amministrazione Fiordelmondo che l’ha completato, alle amministrazioni regionali e ai vertici federali che si sono avvicendati, alla famiglia del nostro Club».

Casa della Scherma, le istituzioni

Dice il sindaco Lorenzo Fiordelmondo: «Che questa sia una Casa della Scherma dice molto, casa significa identità e dice bene come lo sport e questo Club siano identità della città». Il presidente Acquaroli si dice: «Emozionato, ricordiamo tutti i momenti in cui abbiamo seguito e tifato le imprese degli atleti di questo Club, gloria delle Marche e di tutta l’Italia. La storia continua». Carnevali: «L’inaugurazione di questa struttura avviene esattamente nel luogo della migliore scherma italiana, Jesi. Tradizione e non storia, perché la tradizione è cosa dinamica e che guarda avanti».

La nuova Casa della Scherma è costata 4,5 milioni di euro, spesa alla quale hanno partecipato per 2 milioni la Regione, per 1milione 800mila euro il Fondo “Sport e Periferie” del Governo e per 700mila euro il Comune di Jesi. L’impianto prevede, su una superficie coperta di 2.700 metri quadrati, una sala scherma di circa 1300 e poi spogliatoi, sala medica e bagni, armeria, palestra di riabilitazione, tribune con posti a sedere, zona ristoro e servizi igienici, oltre ai locali destinati alle dotazioni tecnologiche e ad uno spazio nel quale dare adeguato risalto alla tradizione sportiva della scuola schermistica jesina.