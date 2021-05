Jesi, numerose richieste per praticare sport nei parchi

JESI – Sport nei parchi, bando a segno. Al momento, sono circa una trentina le richieste pervenute in Comune per poter utilizzare le aree verdi quale sede di allenamento. Molteplici le discipline. Si va dallo yoga alla danza, dalle arti marziali al basket e alla pallavolo, dalla ginnastica per giovani e adulti al pattinaggio, fino alla boxe. Ci saranno persino la pole-dance e gli sport medievali per le rievocazioni storiche.

L’amministrazione ha messo a disposizione gratuitamente i parchi e gli spazi pubblici per lo svolgimento di attività motorie, sportive e di fitness, fino al 30 settembre. Non è previsto un termine di scadenza per la presentazione delle domande. È possibile scegliere qualsiasi parco o area verde pubblica situata nel territorio comunale. L’area assegnata potrà essere utilizzata in via esclusiva per le ore e i giorni concessi. Lo spazio dovrà essere delimitato a cura del concessionario e andrà lasciato completamente libero al termine dell’allenamento. Divieto di installare qualsiasi attrezzatura fissa, e ovviamente obbligo di rispettare le normative anti-covid.

Conseguentemente, si legge nell’avviso di interesse, «la concessione potrà essere revocata in qualsiasi momento, qualora venga meno il pubblico interesse, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere. La concessione potrà essere, inoltre, revocata qualora l’utilizzo dell’area non venga effettuato secondo gli impegni sottoscritti al momento della domanda, ovvero si ravvisino modalità non corrispondenti all’interesse generale».

Il Comune ricorda a proposito che «i periodi di sospensione totale di tutte le attività sportive e attualmente, la riapertura degli impianti sportivi a condizioni molto restrittive. In particolare, l’obbligo di mantenere il distanziamento sociale degli atleti ha provocato la riduzione dei praticanti all’interno di palestre e centri sportivi, rendendo insufficienti gli spazi idonei».

A questo link (https://www.comune.jesi.an.it/articoli/Sport-nei-parchi-richiesta-di-uso-degli-spazi/), il bando per poter fare richiesta di aree verdi.