Jesi: Notte di shopping, debole la risposta dei cittadini. Granini, JesiCentro «la crisi è del commercio»

JESI – Tornano le famiglie in centro a passeggio per la serata “Shopping sotto le stelle”, iniziativa di Jesi Centro Commerciale naturale per lanciare il periodo di saldi già con delle promozioni e riportare gente in centro. Una quindicina i negozi che hanno aderito da via Cavour a via Pergolesi fino all’Arco Clementino tenendo aperto fino a mezzanotte e offrendo così l’opportunità alle persone di fare acquisti in serata, più al fresco rispetto alle calde ore diurne. E se le persone hanno affollato il centro, restituendo una bella fotografia del centro cittadino finalmente vivo, debole è stata invece la risposta per lo shopping e quindi, l’impegno dei commercianti non è stato premiato. Lo ammette con una certa amarezza il presidente di Jesi Centro Edoardo Granini.

«La serata di ieri ha visto un buon passeggio che non vedevamo da diverso tempo, non un pienone ma una buona risposta a livello di passeggio. Meno – dice – per quello che riguarda l’aspetto commerciale, purtroppo i saldi non sono più attrattivi come lo erano una volta. Oggi ci troviamo di fronte a un potere di acquisto inferiore, di conseguenza è bello vedere gente che ritorna in centro… con questo caldo alcuni chiedono più aperture serali, ma per noi diventa poi un problema di gestione per diverse attività».

Il centro è cambiato negli anni e ci si accorge subito di quante attività, dalle storiche a quelle più nuove, abbiano abbassato le serrande. Per chi è nato a Jesi e ricorda come era il salotto buono del centro, fa male al cuore tanta desolazione. «In tutta Italia il commercio sta subendo una grave crisi a livello di istituzione commercio in quanto ci sono molti più canali – ci spiega Granini – è cambiato il modo di vedere il commercio. È’ difficile trovare un perché alle tante chiusure dei negozi del centro…chi per raggiunti limiti di età, chi per motivi economici, altri per gli affitti perché i proprietari dei locali sono convinti di avere un locale e quindi una potenza confrontandosi con dieci anni fa. Ma tenere lo stesso affitto oggi non è commisurato agli introiti di dieci anni fa. È’ un problema a livello nazionale su cui bisogna ragionare per capire il futuro del commercio».



I commercianti hanno anche lamentato l’assenza di iniziative e la scarsa attrattività della città. «Prima dell’estate abbiamo fatto una riunione con l’Amministrazione comunale per definire alcuni punti per noi importanti – aggiunge – in primis il nodo parcheggi, poi gli eventi che non possono essere solo di carattere culturale. Non contestiamo le scelte, ma quello che manca sul cartellone estivo sono gli eventi più leggeri, popolari e che richiamino un mondo più giovane. Gli eventi del Comune sono per una nicchia. Di base servono eventi più spensierati e popolari, leggeri e adatti a tutti. Il programma che vediamo è esclusivamente culturale. Insistiamo anche sulla pulizia della città stessa, richiesta da noi ma anche dai residenti. Inoltre – dice ancora – manca un turismo commerciale: i turisti ci sono, ma non vengono nei negozi a comprare, non entrano a curiosare e spendere. Essere attrattivi non è avere un negozio aperto. Serve di più. Il Comune e le associazioni deputate a fare questo, devono rendere attrattiva la città. Se la città fosse più attrattiva, lo sarebbe anche per eventuali investitori. Non sto contestando, sto solo sottolineando aspetti su cui ci siamo già confrontati con il Comune: speriamo che l’Amministrazione ci fornisca le risposte che aspettiamo».

Poi una nota di ottimismo da parte del presidente Edoardo Granini: «Jesi non è una città decadente, ma una città viva e bella, ha possibilità per essere interessante per chi ci vive e chi ci abita intorno».