Jesi, nodo palestre: via Solazzi da riaprire, attesa per la nuova della scuola Lorenzini

La scuola Lorenzini sarà pronta per l’inizio delle lezioni e dal primo giorno il 15 settembre prossimo ma per l'utilizzo della palestra ci vorrà più tempo

JESI – Impianti sportivi, si mira alla riapertura del palascherma di via Solazzi e alla messa a disposizione della nuova palestra annessa alla scuola Lorenzini in via di completamento per ampliare il panorama degli spazi a disposizione delle società sportive cittadine. Ma per la palestra Lorenzini, non se ne parlerà prima almeno di gennaio prossimo.

La Lorenzini di via Schweitzer

A fare il punto è stato l’assessore allo sport Samuele Animali: «Riaprirà all’utilizzo la palestra del Liceo Scientifico, sulla quale sono terminati i lavori effettuati dalla Provincia, confidiamo inoltre presto di poter riaprire per consentirne l’utilizzo anche il palascherma di via Solazzi. La Lorenzini sarà pronta per l’inizio delle lezioni e dal primo giorno di scuola il 15 settembre prossimo ma per poter disporre della palestra ci vorrà più tempo, dato che ci sono degli adempimenti tecnici ai quali ottemperare. Speriamo di poterla mettere a disposizione almeno da gennaio prossimo ma su questo non posso fare promesse».

Aggiunge Animali, dopo quello che fu il “caso” dello scorso anno, «l’accordo con la Provincia, con la quale c’è buona collaborazione ci consentirà di continuare a curare l’assegnazione pomeridiana degli spazi nelle palestre degli istituti Marconi Pieralisi e Cuppari Salvati. Per quello che riguarda la palestra del Galilei, come fu poi l’anno scorso sarà con ogni probabilità la scuola stessa a gestirne l’utilizzo da parte delle attività sportiva esterna».