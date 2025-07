Jesi, no al progetto Edison. L’azienda non ci sta: «Obiezioni non fondate, pronti a tutelarci legalmente»

JESI – Progetto Edison, dopo il preannuncio del no all’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto da parte della Conferenza dei Servizi, l’azienda si dice decisa ad andare avanti. «Pronti a fornire gli ultimi chiarimenti per il progetto di impianto di economia circolare a Jesi», dice in una nota Edison Next Recology che, notificato ufficialmente a inizio settimana prossima il no anticipato dalla Provincia oggi 25 luglio, avrà da lì 10 giorni di tempo – salvo richiesta e ottenimento di un termine più lungo – per rispondere. Sarà dopo questo ulteriore passaggio che giungerà il pronunciamento definitivo della Conferenza. Ma Edison promette già di non fermarsi e di essere pronta a intraprendere la via degli eventuali ricorsi alla giustizia.

Progetto Edison, la nota dell’azienda

«La Conferenza dei Servizi, che si è svolta oggi presso la Provincia di Ancona – riferisce Edison Next Recology – si è conclusa preannunciando l’esito sfavorevole del procedimento a causa di posizioni negative, considerate al momento prevalenti, di cui non è noto nel dettaglio il contenuto. Edison Next Recology conoscerà nei prossimi giorni i pareri espressi dalle amministrazioni che hanno partecipato ai lavori della conferenza e il termine entro il quale presentare le proprie osservazioni conclusive prima che la Provincia di Ancona possa assumere la decisione finale. La società si prepara a presentare controdeduzioni e chiarimenti auspicando un ripensamento, tenuto conto degli elevati standard di tutela della salute umana e dell’ambiente assicurati dal progetto, garantiti dalle migliori soluzioni tecnologiche attualmente disponibili e verificati da accuratissimi studi svolti non solo dalla società stessa, ma anche da istituzioni di standing scientifico indiscusso, quale l’Università Tor Vergata di Roma. Tali studi hanno escluso qualsiasi rischio significativo per la popolazione, a fronte dell’indubbia utilità dell’impianto per il recupero dei rifiuti e per l’economia circolare».

«Proprio il massimo livello di tutela perseguito – aggiunge Edison – induce la società a ritenere non fondate le obiezioni sollevate in sede di conferenza di servizi, obiezioni che sono state formulate in termini ostativi alla realizzazione del progetto, e la induce altresì a ricercare un ultimo confronto scientifico prima di vedersi costretta a tutelare legalmente le proprie ragioni, anche in considerazione degli ingenti investimenti sostenuti per l’eccezionale approfondimento della progettazione e per gli studi particolarmente accurati che sono stati commissionati al fine di fornire ulteriori elementi obiettivi per eliminare qualunque timore da parte della popolazione e degli enti pubblici. La serietà e l’accuratezza del progetto e gli esiti positivi degli studi scientifici che escludono i suddetti rischi sono aspetti incontrovertibili che Edison Next Recology intende difendere. La società afferma ancora una volta che l’impianto di trattamento e valorizzazione dei rifiuti per il recupero di materie prime seconde che intende realizzare è sicuro, elimina fattori inquinanti dall’ambiente, trasforma i rifiuti in nuovi prodotti evitando il consumo di nuove risorse naturali, creando nuove competenze e nuovo valore per il territorio».