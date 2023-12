Jesi, il nido Romero ha nuovi giochi e arredi, grazie alla donazione del dottor Marras

JESI – Nuovi giochi e arredi all’asilo nido Oscar Romero grazie alla sensibilità del dottor Giuseppe Marras, che proprio sotto Natale ha permesso di arricchire le dotazioni didattico-educative della struttura comunale frequentata da 60 bambini da 0 a 3 anni di età.

La donazione consiste, in particolare, in morbidi elementi componibile tipo puzzle, due divanetti e un tunnel, elementi idonei allo sviluppo delle attività sensoriali, il movimento e la psicomotricità.

A salutare l’arrivo dei nuovi giochi ed arredi e a ringraziare personalmente il dottor Marras sono intervenuti ieri al nido Romero l’assessora ai servizi educativi Emanuela Marguccio ed il dirigente dei servizi alla persona Mauro Torelli.

«Grazie al gesto di grande generosità del dottor Marras – ha sottolineato l’assessora Marguccio – il nido Romero può avere a disposizione materiali didattici di alta qualità che permetteranno di migliorare l’ offerta formativa proposta delle nostre educatrici, che hanno già provveduto ad allestire un ambiente molto accattivante per i bambini. Un gesto che mi riempie di gioia e mostra grande sensibilità e cura per il bene comune, per la costruzione di una comunità educante in cui ognuno di noi può fare la differenza».