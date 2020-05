Jesi, nei negozi del centro alla riapertura la sanificazione di CSG Facility

Quindici esercizi commerciali, fra Corso Matteotti, Piazza della Repubblica, via Cavour, via Farri e via Pergolesi, hanno provveduto all'intervento nei propri locali in vista della imminente ripresa

JESI – Quindici, fra negozi di Corso Matteotti, Piazza della Repubblica, via Cavour, via Farri e via Pergolesi a Jesi, hanno provveduto ieri mattina 16 maggio alla sanificazione dei propri locali in vista della imminente riapertura. Le operazioni di sanificazioni sono state svolte da tecnici della CSG Facility, cooperativa jesina altamente specializzata in disinfezione, sanificazione e disinfestazione.

Massimo Stronati

Le operazioni di sanificazione nei negozi del centro di Jesi

Le operazioni di sanificazione nei negozi del centro di Jesi

Le operazioni di sanificazione nei negozi del centro di Jesi

Le operazioni di sanificazione nei negozi del centro di Jesi

Le operazioni di sanificazione nei negozi del centro di Jesi

Le operazioni di sanificazione nei negozi del centro di Jesi

Le operazioni di sanificazione nei negozi del centro di Jesi

Le operazioni di sanificazione nei negozi del centro di Jesi

CSG Facility

CSG Facility

CSG Facility

CSG Facility

CSG Facility In alto da sin.: Massimo Stronati, presidente di CSG Facility; le operazioni di sanificazione nei negozi del centro di Jesi; il sanitotem, completo anche di contenitori per guanti, i dispenser per gel igienizzanti da tavolo e a colonna

«Ottima- commenta Massimo Stronati, presidente di CSG Facility– l’iniziativa dei negozianti jesini che hanno svolto la sanificazione, perché seppur iniziata la fase di ripartenza, restano tante, troppe le incognite. In parte comprensibili, vista l’eccezionalità dell’emergenza, ma sono troppi i dubbi su come comportarsi. Troppi perché la ripartenza produttiva del Paese dovrà fronteggiare un nemico estremamente pericoloso, la Paura. In questo contesto la sanificazione è il principale strumento per garantire livelli di sicurezza e tutela della salute dei cittadini».

Alessia Brecciaroli

Precisa l’ingegner Alessia Brecciaroli, dell’ufficio gare e preventivi CSG Facility: «Ogni giorno ci vengono chiesti interventi di sanificazione in tutto il centro Italia, sia da enti pubblici che da privati. Operiamo all’interno di uffici, attività commerciali, studi, laboratori e industrie, da ultimo anche delle chiese. Abbiamo 5 squadre che si spostano continuamente in tutto il territorio provinciale, regionale e fuori. Ho curato l’organizzazione dell’intervento dei negozi di Jesi. Abbiamo anche fornito gel igienizzanti, dispenser da tavolo e a colonna, il nostro sanitotem, completo anche di contenitori per guanti».

Luca Candeloro

Spiega il dottor Luca Candeloro, commerciale CSG Facility: «Tecnicamente l’intervento di sanificazione svolto nei negozi del centro è una sanificazione meccanica degli ambienti per la prevenzione del virus Covid 19. Il prodotto virucida, attraverso l’utilizzo di macchinari nebbiogeni, viene nebulizzato nell’ambiente sotto forma di particelle dell’ordine di 5 micron, quindi molto leggere, che si distribuiscono in maniera omogenea in tutte le superfici a contatto con l’aria. La sanificazione periodica è svolta da tecnici qualificati secondo modalità, prodotti e tempi conformi ai DPCM e ai rapporti Covid emessi dall’ISS, Istituto Superiore della Sanità. La nostra azienda è pluricertificata per tali operazioni e rilasciamo un attestato di avvenuta sanificazione ai termini di legge, necessaria per accedere all’apposito credito di imposta».