Jesi fra Natale e Giro, Fiordelmondo: «Quest’anno spesi 50mila euro in meno del 2021. Per la tappa ecco i costi»

JESI – La spesa per il Natale? Di poco più di 18mila euro quest’anno, di quasi 69mila lo scorso. E per il Giro? Oltre 176mila euro, di cui circa 136 mila coperti dagli sponsor, con un residuo di 40mila a carico del Comune. Dati sui quali ha fatto il punto in Consiglio il sindaco Lorenzo Fiordelmondo.

La pista di ghiaccio di piazza Federico II lo scorso Natale

Era stata la consigliera di Jesiamo Marialuisa Quaglieri, un anno fa e poi nel maggio scorso per l’arrivo del Giro d’Italia a Jesi assessora nella giunta Bacci, a chiedere: «Viene riferito da qualche commerciante del centro storico che la motivazione del mancato allestimento della pista di ghiaccio in piazza e di altre decorazioni è che la tappa del Giro avrebbe prosciugato interamente tutti i fondi. Quanto è costato il Giro?».

Biniam Girmay primo sul podio a Jesi nel Giro d’Italia 2022

In replica Fiordelmondo ha detto: «Se la premessa è che alcuni riferiscono qualcosa, siamo pronti a parlarci, con i dati degli uffici. Per il Giro d’Italia risulta esserci stato un rendiconto complessivo di spesa pari a 176mila 425 euro e 10 centesimi, di cui coperti dagli sponsor 135mila 930 euro. Quindi c’è uno scoperto di spesa a carico del Comune di 40mila 495euro e dieci centesimi, quasi il 25%». Mentre per il Natale «ad oggi abbiamo una spesa accertata di 18mila 383 euro a fronte di una spesa per il Natale 2021 che mi viene indicata in 68mila 960 euro». Quanto però alla pista di ghiaccio, «la scelta non attiene al costo ma al segnale. L’ottica è fare ciò che possiamo, allestendo la piazza con iniziative che offrano ogni volta qualcosa di meglio alla città, anche con gesti precisi di attenzione ambientale».