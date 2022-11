Jesi, Natale partecipato: ecco l’appello ad associazioni e commercianti

JESI – Mercatini e iniziative, l’amministrazione coinvolge i cittadini per organizzare il cartellone delle festività.

Per integrare l’offerta delle iniziative natalizie, la giunta guidata dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo ha pubblicato un avviso per chiedere alle associazioni del territorio di proporre idee e progetti da realizzare nel periodo 1 dicembre 2022 – 6 gennaio 2023. Scadenza domande il 28 novembre. Ci si rivolge, in particolare, ad associazioni culturali e altri enti (Fondazioni, Comitati, Istituzioni) di carattere privato, dotati di personalità giuridica, nonché associazioni di Promozione sociale, associazioni e società sportive che esercitano attività di particolare interesse per la comunità locale. L’Amministrazione metterà a disposizione l’utilizzo gratuito degli spazi valutati consoni per le iniziative proposte, tavoli, pannelli e sedie a seconda delle esigenze, corrente elettrica, pulizia prima degli eventi e promozione pubblicitaria degli spettacoli sui canali istituzionali dell’ente.

Per risparmiare energia, considerato l’aumento dei costi, gli orari di accensione delle luminarie saranno ridotti e non verrà riproposta la pista di ghiaccio. Ci saranno però i mercatini in piazza Federico II. In vendita, prodotti natalizi, articoli da regalo, artigianato artistico tradizionale locale e nazionale, dolciumi ed enogastronomia tipica. L’amministrazione comunale sta organizzando iniziative trasversali da quelle culturali, dell’associazionismo a quelle del settore sviluppo economico volte a promuovere il territorio per il periodo di Natale al fine di sostenere lo sviluppo economico della città.

Quaranta i posteggi a disposizione di cui 18 posteggi per operatori per il commercio su aree pubbliche, 7 per imprenditori agricoli, 5 per artigiani, 8 per operatori muniti di tesserino per creativi e 2 per gli hobbist. I posteggi liberi saranno assegnati prioritariamente agli operatori per commercio su aree pubbliche, agli artigiani ed agli imprenditori agricoli.

Entro il 29 novembre è possibile presentare domanda per partecipare al mercato di Natale.