Jesi, nasconde l’eroina negli slip: 39enne arrestato dai carabinieri

JESI – Si aggirava per le vie della città al volante della sua auto forse per andare a rifornire i suoi clienti di eroina, convinto che il nascondiglio non sarebbe mai stato scoperto. Infatti aveva infilato cinque dosi (3,80 grammi complessivi) negli slip. Invece è stato proprio lui a tradirsi, perché alla vista dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Jesi, in servizio di perlustrazione del territorio, ha cercato di allontanarsi con manovre rischiose.

È successo ieri sera. L’uomo, un 39enne di nazionalità italiana e già noto ai militari in quanto gravato da precedenti specifici, alla vista della pattuglia ha tentato di eludere il controllo compiendo una manovra repentina con la propria auto, manovra che, però, non è passata inosservata. Dunque i militari si sono lanciati all’inseguimento e una volta raggiunta l’auto in fuga, hanno intimato l’alt. È scattato il controllo, nel corso del quale quel nervosismo eccessivo ha indotto gli investigatori a svolgere una perquisizione veicolare e personale. Proprio dalla perquisizione personale, il “nascondiglio” si è rivelato inefficace, perché i Carabinieri hanno recuperato complessivamente 3,80 grammi di eroina, suddivisa in cinque dosi, occultate negli slip.

La conseguente perquisizione domiciliare ha consentito di recuperare, inoltre, 19 flaconi di metadone da 100 ml ognuno, dai quali erano state rimosse le relative etichette, un bilancino elettronico di precisione e materiale vario per il confezionamento delle dosi. Pertanto nei confronti del 39enne è scattato l’arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’uomo, questa mattina è comparso davanti al giudice del Tribunale di Ancona per la convalida. Il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di dimora. I controlli dei militari della Compagnia di Jesi – coordinati dal comandante Elpidio Balsamo – saranno ulteriormente intensificati, in particolare nel corso del fine settimana con massima attenzione, in particolare, ai luoghi di aggregazione maggiormente frequentati.