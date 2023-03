Jesi, musei gratuiti per i residenti la prima domenica del mese

JESI – Musei di Palazzo Pianetti gratuiti per i residenti di Jesi le prime domeniche di ogni mese. La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, ha infatti deciso di prorogare l’iniziativa volta favorire la frequentazione degli istituti culturali cittadini per tutto il 2023, dopo aver valutato positivamente la sperimentazione avviata tra dicembre e febbraio scorsi.

E così già da domenica prossima, 2 aprile – la mattina dalle ore 9 alle ore 13 e il pomeriggio dalle ore 16 alle ore 19 – vi sarà la possibilità per gli jesini di visitare liberamente il museo archeologico ospitato presso le scuderie di Palazzo Pianetti, la Pinacoteca e la galleria rococò poste al primo piano e la Galleria d’Arte Contemporanea che si trova al piano successivo.

La Giunta, ricordando che in centro vi è una rete di musei che comprende ulteriori sette contenitori culturali che conservano importanti collezioni, ha anche previsto di promuovere nuovi strumenti che portino i cittadini a visitarli e considerare il patrimonio museale come un bene comune di cui ognuno è responsabile. In particolare, si prevedono sia la promozione del biglietto di rete – che già attualmente prevede l’accesso a tutte le realtà museali della città a una tariffa ridotta per i residenti – sia la creazione di una carta fedeltà che permetta sempre ai residenti di avere per un anno ad una tariffa agevolata accesso illimitato ai Musei civici di Palazzo Pianetti.