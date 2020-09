JESI- È l’argomento su cui cittadini, forze politiche ed esercenti dibattono in questi giorni: la movida fuori controllo che trasforma ogni weekend in una guerra in nome del divertimento, ma con conseguenze pesanti per chi vive in centro storico a causa degli eccessi e dei comportamenti scorretti degli avventori dei locali. Sono stati gli stessi esercenti, che nel pieno diritto di lavorare, hanno chiesto aiuto alle forze dell’ordine e al Comune per arginare la situazione con controlli più mirati. Proprio per dare un’efficace risposta alle tante polemiche innescate ogni weekend dalla movida, i carabinieri della Compagnia di Jesi – su input del Comando Provinciale di Ancona – lo scorso fine settimana hanno disposto un servizio di controllo straordinario con l’impiego di 16 militari e otto pattuglie. Il bilancio è di 2 persone denunciate e altre 15 contravvenzionate.

Obiettivo principale del servizio, che ha visto impegnati anche militari a piedi per i vicoli del centro storico, quello di verificare il rispetto della normativa anti-Covid e poi prevenire l’abuso di sostanze alcooliche e l’uso di sostanze stupefacenti, nonché impedire atti di deturpamento urbano nel centro e sulle principali arterie di accesso alla città, fenomeni questi ultimi che hanno destato numerose lamentele da parte dei residenti. Massima attenzione dunque è stata posta alle vie del centro storico di Jesi, dove si è registrata una notevole concentrazione di giovani con pericolosi assembramenti. Sono state controllate in tutto 100 persone e alcuni esercizi pubblici, questi ultimi risultati essere tutti in regola. Molti dei presenti indossavano la mascherina, altri l’hanno indossata alla vista dei militari. Al termine del servizio, durato fino a tarda notte, sono state contestate 13 violazioni ad altrettanti giovani under 30 per mancato uso di mascherina in spazi aperti particolarmente affollati (per un importo totale che supera le 5.000 euro). Altri 2 giovani sono stati contravvenzionati per manifesta ubriachezza.

Una pattuglia dei carabinieri di Jesi sottopone un automobilista all’etilometro

Nell’ambito degli stessi controlli del weekend si è posta inoltre attenzione alla circolazione stradale sulle principali direttrici della Vallesina, con massima allerta per quei comportamenti scorretti alla guida che violano il Codice della strada e costituiscono pericolo. All’esito dei controlli, due persone sono state denunciate per guida in stato di ebbrezza. In un caso, l’automobilista sottoposto ad alcoltest è risultato essersi messo al volante con un tasso alcolemico addirittura 3 volte superiore al limite: oltre alla denuncia, è scattato il contestuale ritiro della patente di guida con il sequestro per la successiva confisca dell’autovettura. Una prima risposta, quella del controllo dei militari dell’Arma, alla richiesta di aiuto di residenti del centro e di esercenti dei locali, che ha rappresentato un segnale importante anche per chi vive il centro storico e viene per divertirsi, nonché un forte deterrente a comportamenti al limite del lecito. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.