A Jesi la mostra “Non SprecArte”. Coinvolti gli studenti delle scuole

JESI – Martedì 13 dicembre è stata inaugurata nella scuola Secondaria Lorenzini dell’IC San Francesco di Jesi “Non SprecArte – la mostra itinerante del progetto SØS Scuola Zero Spreco”, un progetto Ata Rifiuti della Provincia di Ancona patrocinato dalla Regione Marche e proposto alle scuole nell’ambito dell’offerta formativa Scarabeo Verde,

presentata congiuntamente da Ata Rifiuti, Ato Idrico e Ludoteca del Riuso Riù.



«Obiettivo dell’esposizione – spiega Matteo Giantomassi, responsabile comunicazione di Ata – è far riflettere gli alunni sull’importanza di ridurre gli sprechi alimentari prodotti ogni giorno dalla nostra società e nelle nostre case: sprecare cibo non significa solamente produrre rifiuti che avremmo potuto evitare, ma anche sprecare risorse e generare impatti ambientali e sociali molto importanti. La mostra, allestita con pannelli informativi, vignette umoristiche dell’artista MRZI, del fumettista Nico Tamburo e grafici 3D, rappresenta l’esito di un importante progetto di educazione ambientale, SØS Scuola Zero Spreco, proposto in questi anni da Ata Rifiuti, che ha coinvolto migliaia di alunni della Provincia di Ancona e le relative famiglie».



Il progetto ha previsto attività didattiche e laboratori in classe, eventi pubblici, monitoraggi degli sprechi delle mense scolastiche e la compilazione di un questionario da parte delle famiglie degli alunni che ha consentito di conoscere meglio le abitudini dei cittadini per quanto riguarda la gestione della spesa e le buone pratiche adottate per ridurre lo spreco alimentare.

La mostra è stata inaugurata con la partecipazione di 40 alunni delle classi seconde, alla presenza dell’assessora all’Istruzione del Comune di Jesi Emanuela Marguccio, la dirigente scolastica Lidia Prosperi, la professoressa Triti, Matteo Giantomassi dell’Ata Rifiuti e Matteo Donati della Caritas di Jesi, coinvolta in un importante progetto di rete per il recupero di eccedenze alimentari, coordinato dall’Ata e finanziato dalla Regione.



La mostra rimarrà allestita presso la scuola Lorenzini fino al 22 dicembre e sarà accompagnata dallo sviluppo di un percorso didattico sul tema dello spreco alimentare rivolto a tutte le classi seconde del plesso. Dopo l’esposizione presso la scuola Lorenzini, la mostra resterà a disposizione di tutti gli enti e gli istituti scolastici interessati.