Jesi, è morto Roberto Goffi. La sua storia di coraggio e dolore aveva toccato il cuore di tanti

Roberto aveva 55 anni e combatteva da tempo contro una malattia. La sua storia di dolore e dignità aveva commosso l’intera comunità. Grazie alla solidarietà erano arrivate cure e aiuti, ma oggi Jesi piange un uomo coraggioso e amato

JESI – Si è spento a 55 anni dopo una lunga e dolorosa malattia Roberto Goffi. L’uomo aveva commosso l’intera comunità con la sua storia di dolore ma carica di dignità. Le difficoltà economiche, le utenze dell’agriturismo della moglie Gloria staccate per debiti accumulati, una precarietà resa ancora più difficile dalla malattia di Roberto che si era insinuata in modo subdolo e feroce.



Della situazione di grave difficoltà di questa famiglia jesina si era interessato in prima persona anche il sindaco Lorenzo Fiordelmondo, che aveva prontamente attivato i servizi sociali per cercare di aiutarli. Si erano mossi esponenti politici, ma soprattutto si era attivata una catena di solidarietà da parte delle persone e degli amici di Roberto, che con donazioni e aiuti, avevano permesso alla famiglia di poter riattivare le utenze e avere qualche risorsa che permettesse di affrontare le cure mediche e di continuare a sperare. Ma quegli spiragli di luce, filtrati grazie alla solidarietà, ben presto hanno lasciato il posto a un altro dolore ancora più grande, quello della scomparsa di Roberto che oggi (28 agosto) si è arreso a quella malattia terribile contro cui combatteva. «Sono Arianna, la figlia di Roberto…volevo avvisarvi che babbo oggi è volato in cielo» ha scritto la figlia nel pomeriggio sulla pagina social del genitore, portando a conoscenza amici e parenti della tragedia.



Immediata la reazione di tanti che hanno condiviso condoglianze e pensieri di vicinanza alla ragazza e a sua madre. Una famiglia segnata dalle difficoltà e dal dolore ma che ha sempre stretto i denti, andando avanti con grande coraggio e dignità. Gloria ha chiuso l’agriturismo che, a causa dei debiti, è tornato al proprietario. Ha trovato lavoro come dipendente in un hotel. La somma restante di quella accumulata con la gara di solidarietà per aiutare Roberto, servirà a dargli una degna sepoltura. Oggi tanti piangono quest’uomo così coraggioso e forte, esempio per la sua famiglia ma anche per tanti che si trovano ad affrontare dure battaglie come la sua.

I funerali non sono stati ancora fissati.