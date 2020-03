JESI – Era stato professore di filosofia e italiano, musicista e imprenditore di successo nella ristorazione. E in tanti in città lo ricordano con affetto nel momento della scomparsa. Leonardo Marani, 76 anni, si è spento nella sua abitazione. Negli anni ’60 molti e molte si erano divertiti sulle note della sua musica negli appuntamenti danzanti al Circolo Cittadino. In seguito, moltitudini di jesini e jesine si sono seduti ai tavoli del “Settimo Cielo”, “L’Intreccio” e infine, ultima avventura che lo coinvolgeva, “Mago Merlino”, ristoranti che aveva tutti avviato.

Docente di filosofia e italiano, la sua passione per la musica Marani l’aveva per anni espressa come tastierista dei “The Devil’s”, band di Franco Rapelli. Complesso che aveva anche accompagnato sul palco nomi importanti della musica italiana dell’epoca. E ancora negli ultimi anni poteva capitare di ascoltarlo al piano sul palchetto del “Mago Merlino”, dove suonava per il divertito pubblico dei clienti a tavola.