Jesi, morsa da un cane: ferita una donna incinta. Rintracciata la padrona: si era allontanata senza dare soccorso

JESI – Viene aggredita e morsa da un cane, mentre stava facendo una passeggiata in via Spina, nei pressi del Centro Commerciale “Arcobaleno”. A restare ferita, per fortuna non gravemente, una donna jesina all’ottavo mese di gravidanza, che stava facendo un giro col suo cagnolino al guinzaglio. E’ successo ieri mattina 25 marzo e quel che desta maggiore indignazione nella collettività è il comportamento della padrona dell’altro cane che, sebbene anche quello portato al guinzaglio, sarebbe riuscito ad aggredire ferocemente l’animale della gestante e la donna, mordendola a una mano e a un ginocchio.

La povera donna, spaventata anche per le sue condizioni di dolce attesa, sebbene sanguinante e ferita non è stata soccorsa dalla proprietaria del cane responsabile dell’attacco. La poverina avrebbe raccontato alla Polizia locale che la proprietaria del cane, nonostante avesse assistito alla scena, avrebbe poi tirato dritto senza fermarsi né a prestare soccorso, né a chiedere scusa, né ad allertare eventualmente i sanitari.

Pertanto la signora in dolce attesa, spaventata, ferita e indignata per l’atteggiamento, è stata soccorsa e medicata dal 118. Si è recata in pronto soccorso all’ospedale di Jesi per le cure del caso. Il cagnolino è stato medicato dal veterinario che gli ha applicato dei punti di sutura. La Polizia locale si è subito attivata per rintracciare la proprietaria del cane e grazie alle telecamere di videosorveglianza della zona è riuscita a rintracciare e identificare la donna che si era allontanata, accertando dunque la dinamica dei fatti.