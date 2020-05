Jesi, il monito del comandante dei vigili: «Attenzione agli assembramenti»

JESI – Un videomessaggio per chiedere attenzione e senso di responsabilità ai cittadini. È quanto ha fatto il comandante della Polizia locale, Cristian Lupidi alla vigilia del fine settimana. Poche parole chiare per invitare tutti a fare uno sforzo ulteriore per non disperdere quanto ottenuto con il lockdown e i sacrifici.

«I dati che arrivano sono sempre più incoraggianti – dice Lupidi -. Ora, pertanto, dobbiamo essere ancora più attenti, concentrati e responsabili nei confronti di noi stessi e delle persone che incontriamo. Non dimentichiamo le persone più fragili, tuteliamole. Questa città ha dimostrato un grande senso di responsabilità, confidiamo che sia ancora questo atteggiamento a prevalere. Dobbiamo fare un ulteriore sforzo per consolidare i buoni risultati ottenuti. Non dobbiamo mollare proprio ora che possiamo guardare un po’ più avanti rispetto all’orizzonte temporale di qualche settimana fa. Possiamo farcela». Quindi, il monito alle persone che nel fine settimana torneranno nelle piazze: «Cerchiamo di essere responsabili, possiamo farcela. Mi raccomando».

Qualche indicazione utile anche sulla mascherina, «che va indossata sempre all’interno degli spazi aperti al pubblico in quanto obbligatoria, mi riferisco a negozi e uffici comunali – sottolinea il comandante Lupidi -. E anche all’aperto quando non è possibile mantenere continuativamente la distanza di sicurezza. È un dispositivo che va portato con sé».