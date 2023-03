Jesi, al via una mappatura degli spostamenti casa-lavoro

Primo importante progetto della Consulta delle attività produttive finalizzato a capire come si sviluppano i flussi di traffico, sia con mezzi pubblici che privati

JESI- Presieduto dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo si è tenuto l’incontro della Consulta delle attività produttive, dell’occupazione e del lavoro – presenti le assessore Valeria Melappioni ed Emanuela Marguccio – il primo integrato con i rappresentanti del Consiglio comunale.

Puntuale e partecipata, come sempre, la presenza di associazioni di categoria e sindacali con le quali si è condivisa l’idea di sviluppare un primo importante progetto: quello di creare, su vasta scala, una mappatura degli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola dei cittadini per meglio capire come si sviluppano i flussi di traffico, sia con mezzi pubblici che privati.

L’Amministrazione comunale si farà carico di predisporre un questionario, con il supporto delle aziende del territorio che, per dimensioni del personale impiegato, su tale tema stanno già lavorando così come previsto dalla legge.