Jesi, minicar perde il controllo e si ribalta: studente illeso

JESI – Era appena uscito da scuola e si era messo alla guida della sua minicar Ligier, quando per cause in corso d’accertamento da parte della Polizia locale, ne ha perso il controllo capottando sul marciapiede. Illeso per fortuna, il giovanissimo conducente, che è uscito da solo dall’abitacolo. Sotto choc ma sano e salvo.

L’incidente autonomo è avvenuto intorno alle 13 in viale Martin Luther King, proprio all’uscita della rotatoria del Liceo Scientifico “Da Vinci”. La minicar si stava per immettere sul viale, in direzione Tabano, quando si è ribaltata su sé stessa restando praticamente con le ruote all’aria. Attimi di paura tra i tanti studenti che in quel momento stavano uscendo da scuola. L’allarme al numero unico di emergenza 112 è scattato subito: sul posto oltre alla polizia locale sono intervenuti anche i sanitari della Croce verde di Jesi e i vigili del fuoco. Ma il ragazzo ha rifiutato il trasporto in ospedale ed è tornato a casa col padre, che nel frattempo era arrivato.