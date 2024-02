Jesi, menù ecologico per oltre 2mila alunni in occasione della “Green Food Week”

JESI – JesiServizi aderisce anche quest’anno alla Green Food Week, settimana organizzata dall’associazione Food Insider durante la quale le mense italiane si uniscono per offrire menù sostenibili, piatti a minore impatto ambientale con cibi “amici del pianeta”, quali alimenti vegetali, biologici e locali che richiedono poche risorse idriche e poca energia e fanno bene alla terra.

Nelle mense scolastiche di Jesi e degli altri Comuni che si avvalgono di JesiServizi, ovvero Monsano e Unione dei Comuni di Belvedere Ostrense, Morro d’Alba e San Marcello, giovedì 16 sarà pertanto proposto un menù ecologico – oltre 2 mila pasti complessivi – con un secondo piatto a base di legumi e miglio poiché i legumi producono pochissimi gas serra e nutrono il suolo, mentre il miglio è un cereale molto nutriente che cresce in terreni poveri e necessita di poca acqua. In particolare il menu di giovedì 16 prevede come primo piatto pasta biologica da filiera corta con ragù di verdure biologiche, a seguire polpettine di legumi da filiera corta e miglio, quindi finocchi in insalata, con pane e frutta fresca, tutti prodotti rigorosamente biologici.

L’iniziativa promossa da Food Insider si lega a M’Illumino di Meno del programma Caterpillar di Rai Radio2 e coinvolge tantissime mense dal nord al sud Italia. Per JesiServizi, tra le prime società in Italia per la qualità del menù proposti nelle scuole era assolutamente naturale rinnovare la partecipazione a Green Food Week che non vuole essere solo un’occasione per modificare il menù con piatti più sostenibili, ma vuole creare una comunità di persone, enti e Comuni che vogliono condividere conoscenze, diffondere il significato del “cibo amico del pianeta” e fare qualcosa di concreto per ridurre l’emissione della carbon footprint. Si parte da un gesto semplice e bello come quello del “mangiare insieme” nelle mense italiane per incentivare i bambini a consumare legumi, verdura e frutta in modo da ridurre gli scarti.