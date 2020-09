Jesi, medaglie e cittadinanze benemerite per la Giornata del Donatore

JESI – Si è svolto ieri, domenica 27 settembre, nel rigoroso rispetto delle prescrizioni anti-contagio, il tradizionale appuntamento con la Giornata del Donatore al Santuario della Madonna delle Grazie in Corso Matteotti.

Dopo la Santa Messa, officiata dal vescovo di Jesi don Gerardo Rocconi, si è tenuta la cerimonia ufficiale alla presenza del presidente dell’Avis di Jesi Bruno Dottori, che tra qualche mese terminerà l’incarico, del presidente provinciale Romano Zenobi, di Mario Argentati per il Centro Servizi per il Volontariato di Ancona, del Sindaco di Jesi Massimo Bacci e dell’assessora Marialuisa Quaglieri.

Sono state consegnate una medaglia d’oro con diamante a un donatore, Giuseppe Compagnoni, che ha effettuato 120 donazioni; 5 oro con smeraldo e la cittadinanza benemerita, conferita dal Sindaco e dall’assessora, per aver superato le 100 donazioni; 3 oro con smeraldo; 15 oro con rubino per aver superato le 75 donazioni; 40 le medaglie d’oro. Sono 120 le medaglie d’argento dorato e d’argento che saranno consegnate nei giorni successivi nella sede dell’Avis di Jesi, in via dell’Asilo.