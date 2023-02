Jesi e Mayenne, “Gemelli Culturali OFF”: incontri e workshop per vent’anni di amicizia

JESI – Gemelli Culturali. Jesi-Mayenne, un viaggio d’artista, l’originale progetto che attraverso l’arte contemporanea ha messo in dialogo il patrimonio culturale e paesaggistico dei due paesi, si avvia alle battute finali.

Didattica per le scuole, visite guidate, laboratori per bambini e una escape room (in collaborazione con ATA Rifiuti) sono alcune delle iniziative organizzate in questi mesi per coinvolgere il territorio in questa relazione di scambio e ricerca “tra due città belle sopra un fiume”.

Foto Ufficio Stampa Comune di Jesi

Per dare corpo e voce al progetto di mostra, i Musei Civici di Palazzo Pianetti hanno ideato “Gemelli Culturali OFF”, un ricco calendario di incontri e workshop per osservare le opere accompagnati da chi meglio le conosce, ovvero gli artisti stessi..

Per quattro mercoledì, a partire dal 15 febbraio, Palazzo Pianetti e il Museo delle Arti della Stampa accoglieranno Francesca Tilio, il collettivo Pensiero Manifesto, CH_RO_MO, Paola Tassetti e Fabrizio Cotognini per dialogare con il pubblico intorno alle loro creazioni.

Non mancheranno gli eventi speciali: tra arte e accessibilità, il 18 febbraio e il 4 marzo ci sarà Keep in Touch, visita guidata tattile in mostra a cura di Serena Stronati; sabato 11 marzo il Museo delle Arti della Stampa ospiterà Manifestiamo!, workshop organizzato da Pensiero Manifesto.

Sabato 18 marzo sarà possibile partecipare ad una visita guidata con Simona Cardinali e Mathieu Grandet, curatori della mostra.

Per finire, organizzato in collaborazione con la Riserva Naturale Regionale di Ripa Bianca, domenica 19 marzo si terrà Sempliciario vegetabile, una coinvolgente esperienza laboratoriale a contatto con la natura in compagnia dell’artista Paola Tassetti.

Si parte mercoledì 15 febbraio alle 17.00 con The Teen Project: Palazzo Pianetti ospita l’incontro dedicato agli adolescenti jesini con la fotografa Francesca Tilio.

Ingresso libero.

Gemelli Culturali OFF

Incontri con l’autore:

15 febbraio, Francesca Tilio – Fotografa

22 febbraio, Pensiero Manifesto – Graphic Designers

8 marzo, CH RO MO – Pittrice e Graphic Designer

15 marzo, Fabrizio Cotognini – Scultore

Eventi speciali:

– Keep in Touch, visita tattile in mostra a cura di Serena Stronati

Palazzo Pianetti, 18 febbraio e 4 marzo

– Manifestiamo!, workshop a cura del collettivo Pensiero Manifesto

Museo delle Arti della Stampa, 11 marzo

– Sempliciario vegetabile, sperienza laboratoriale a contatto con la natura con l’artista Paola Tassetti.

Riserva Naturale di Ripa Bianca, 19 marzo