Jesi, “Masterplan” e partecipazione per l’area ex ospedale. «Sbloccare la riqualificazione»

JESI – Un “Masterplan dell’area dell’ex ospedale civico di viale della Vittoria e l’avvio del percorso pianificatorio partecipato”. A vararlo è l’amministrazione comunale, che parla di «percorso partecipativo per sbloccare la riqualificazione».

L’ex Ospedale Civile di viale della Vittoria è stato definitivamente dismesso nel 2014 col completamento del trasferimento al Carlo Urbani. I plessi principali sul viale sono stati demoliti nel 2021, resta ancora da abbattere l’ex laboratorio analisi su Corso Matteotti. Resterà invece in piedi, protetto da vincolo, lo storico edificio settecentesco del Fatebenefratelli sul Corso.

«La posizione e il suo impatto sulla qualità della vita e dell’abitare a Jesi, rendono l’area dell’ex ospedale un tema che riguarda l’intera comunità – spiega l’amministrazione comunale – Sebbene infatti solo il 12% della superficie sia di proprietà comunale, l’ex ospedale è considerato un bene comune di vitale importanza. Nell’ambito della pianificazione urbanistica la cui competenza è dell’ente comunale, la Giunta ha deliberato l’atto di indirizzo per il “Masterplan dell’area dell’ex ospedale civico di viale della Vittoria e l’avvio del percorso pianificatorio partecipato”. Attraverso una variante urbanistica, l’obiettivo è definire un quadro di riferimento che consenta di aprire la strada a interventi futuri che favoriscano processi di rigenerazione urbana con attenzione a strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. L’Amministrazione comunale, ha scelto di intraprendere un percorso, che partirà dopo l’estate, basato sul metodo partecipativo, già adottato in precedenti progettualità, che vedrà coinvolti in primis i cittadini».

«Questa iniziativa – specifica il Comune – si avvarrà del supporto scientifico dell’Università Politecnica delle Marche, in base al protocollo d’intesa siglato, confermando la volontà di collaborare con le eccellenze del territorio, come già avvenuto con l’Università di Camerino per il Viale della Vittoria. Le istanze e i dati dell’esperienza partecipativa saranno la base su cui verrà redatta la proposta di variante urbanistica che costituirà la nuova regola per i futuri interventi di recupero e riqualificazione dell’area. Professionalità di grande esperienza e visione, selezionate attraverso una “manifestazione di interesse”, saranno inoltre chiamate a mettere l’area al centro di un dibattito urbanistico, non solo locale, che possa portare sul nostro territorio istanze per una città contemporanea di qualità. L’area dell’ex ospedale rappresenta un punto cruciale non solo del Viale della Vittoria, il cui riassetto è già in corso, ma dell’intera città. Anche il lavoro collettivo avviato sul Viale sta avendo continuità, in autunno prenderà avvio una discussione pubblica che si porrà in relazione con il percorso relativo all’ex ospedale, consentendo così di definire la “cerniera strategica” di questa importante area urbana. Tale scelta è parte fondamentale dell’azione di governo. I suoi risultati forniranno elementi cruciali anche per la definizione del futuro Piano Urbanistico Generale (PUG), per il quale saranno decisivi anche finanziamenti della Regione».

Il Sindaco Lorenzo Fiordelmondo e l’assessora all’Urbanistica, Valeria Melappioni, dichiarano: «È un’area strategica per Jesi: lo abbiamo scritto nel programma e ce lo chiedono cittadini e cittadine. Ora è il momento di affrontarla seriamente, con un percorso aperto e condiviso, per sbloccare finalmente questa situazione ferma da troppo tempo».