Jesi, marijuana negli zaini: finiscono nei guai alcuni minorenni

JESI – Droga negli zaini. Nei guai alcuni studenti minorenni. A svolgere i controlli per contrastare lo spaccio e la detenzione i carabinieri di Jesi.



Questa mattina, mercoledì 22 gennaio, durante un servizio organizzato con il nucleo cinofili carabinieri di Pesaro nei vari istituti superiori di Jesi, i cani, finemente addestrati, hanno scovato piccole dosi di marijuana per un totale di circa 4 grammi.



La droga trovata, riconducibile a degli studenti minorenni, era stata nascosta negli zaini trovati in aula oppure indossati.