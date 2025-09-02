Jesi, maratona di inizio settembre: Notte Azzurra, Gran Leo’, Judo4Sen

JESI – Giovedì 4 settembre il ritorno del “Gran Leo’ de Jesi”, competizione tra i quartieri cittadini che prova a rilanciare una tradizione breve ma di successo tra anni ’80 e ’90. Sabato 6, la Notte Azzurra 2025, festa dello sport cittadino, che tornerà a coinvolgere 69 tra società, associazioni e enti di promozione sportive. E poi, già da oggi 2 settembre fino a domenica 7, Judo4Sen, manifestazione internazionale che porta a Jesi 160 partecipanti da 12 Paesi europei all’insegna dello sport inclusivo. Inizio di settembre ricco di appuntamenti in città, sotto il segno dello sport.

Il Gran Leo’

Appuntamento il 4 settembre alle 21 ai giardini pubblici di viale Cavallotti per una manifestazione che, rispetto a quella originaria che vedeva competere le allora 5 circoscrizioni, vedrà in gara i dieci quartieri cittadini individuati dai rispettivi Comitati varati due anni fa. Nei giochi a staffetta – la corsa col sacco, ‘l padellò dello stagnaro, ‘l cigno dei giardì – si sfideranno nel complesso circa 80 persone, dai 18 ai 70 anni. Collaborano all’evento Comune, Csi, Pro Loco e Ente Palio San Floriano, presentano Selena Abatelli e Luca Giampaoletti del Csi. L’assessora alla partecipazione Paola Lenti parla di: «un primo lancio per un modo di stare insieme, recuperare socialità e promuovere senso di identità, fare comunità anche attraverso il gioco». Con la volontà e l’idea di rendere la manifestazione stabile e farla tornare in futuro itinerante e su più serate tra i quartieri, dicono l’assessore Alessandro Tesei e il consigliere con delega Francesco Coltorti.

Notte Azzurra

Alla Notte Azzurra del 6 ci saranno anche le premiazioni del Gran Leo’ e ospiti di prestigio, portati in città proprio dal Judo4Sen. In viale Cavallotti ci saranno infatti anche la cantautrice Annalisa Minetti, in qualità di atleta paralimpica medagliata ai Giochi di Londra 2012, l’oro olimpico di Sidney 2000 nel judo Pino Maddaloni e il presidente dell’Osservatorio nazionale sul bullismo Luca Massacesi, olimpionico di taekwondo a Barcellona 1992. Sarà festa su viale Cavallotti pedonalizzato e sui due lati del parco, per 42mila metri quadrati complessivi. Sul palco, condotte da Giancarlo Esposto e Cristina Carnevali, le premiazioni di atleti e società, le esibizioni delle scuole di danza e i momenti di spettacolo. Dice Esposto: «Saranno premiate Jesina Calcio, Jesina Pallanuoto e Jesi Volley & Sport che sono state promosse nell’annata scorsa. Con uno spazio speciale per i 50 anni della Pieralisi Volley, gruppo sportivo che con la sua storia e il suo impianto è stato fondamentale per la città».

Negli stand delle società, tutti potranno provare gratuitamente le varie discipline: raccogliendo su un’apposita tessera i timbri di almeno 5 sport differenti, si potrà partecipare all’estrazione che mette in palio un anno di pratica gratuita, coperta dal Comune, presso una delle realtà partecipanti alla Notte Azzurra.

Ad anticipare la serata del 6, l’incontro di venerdì (18,30, al Centro interculturale di viale della Vittoria 36) con la gloria cubana dell’atleta internazionale Ana Fidelia Quiroz, ospite dell’associazione Parà un Principe Enano.

Judo4Sen

Il legame speciale della Notte Azzurra è appunto con l’evento portato in città dal Judo Samurai. «Una manifestazione – evidenzia l’assessore allo sporta Samuele Animali – premiata dal riconoscimento e dai fondi del programma europeo Erasmus+ Sport e inserita nel calendario ufficiale della Settimana Europea dello Sport».

Annalisa Minetti Pino Maddaloni

«Judo4Sen – dicono Paola Paradisi presidente di Judo Samurai e Marco Cardinalli di Eurocube – rappresenta una tappa fondamentale nel percorso di diffusione della Metodologia Conativa, approccio educativo che valorizza le capacità individuali e mette al centro il benessere di ogni persona, con particolare attenzione ai giovani con bisogni educativi speciali».

Dal 2 settembre cuore della manifestazione è il PalaTriccoli. Cerimonia ufficiale di apertura nella serata del 4 in piazza Pergolesi, con una grande festa pubblica per le delegazioni europee che sfileranno, protagoniste di un torneo innovativo di judo adattato in forma non competitiva. Cerimonia di chiusura appunto alla Notte Azzurra, dove ci saranno Maddaloni, Minetti, Massaccesi, i campioni giapponesi Gki Tajima e Yusho Oshima e i Munedaiko, ensemble giapponese di percussioni Taiko.