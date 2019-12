Jesi, manualità e creatività nei presepi dei fratelli Muscoloni

JESI – Un presepio può diventare un’opera d’arte? Entrando a palazzo dei Convegni, lungo corso Matteotti, si direbbe proprio di sì. Sono tornate in mostra, infatti, le creazioni dei fratelli Mario e Gilberto Muscoloni. Visitabile fino al giorno dell’Epifania, l’esposizione di presepi artistici è aperta tutti i giorni dalle ore 17 alle 20, compresi i festivi. Ed è ovviamente a ingresso gratuito. Tantissimi i complimenti ricevuti dai due ideatori, a partire da sindaco e amministrazione comunale, presenti nel giorno dell’inaugurazione ufficiale.

«Abbiamo iniziato una quindicina di anni fa con un piccolo pezzo di legno – racconta Mario Muscoloni -. Poi, dopo aver raccolto apprezzamenti, ci siamo strutturati e organizzati meglio, riciclando materiale e ingegnandoci per creare sempre cose nuove. Ci fa molto piacere che la gente sia contenta nel vedere il nostro lavoro».

Sono oltre 50 i presepi in mostra. Alcuni tolgono davvero il fiato, grazie alla precisione dei dettagli, agli allestimenti scenografici e ai colori scelti dai fratelli Muscoloni. «Complimenti vivissimi – le parole dell’assessore alla cultura, Luca Butini -. Questa esposizione non porta solo persone, ma nobilita ulteriormente l’atmosfera natalizia». Lo scorso anno, i visitatori sono stati più di diecimila e quest’anno, stando al successo di questi primi giorni, non si esclude un miglioramento ulteriore del risultato. Ci sperano sicuramente Mario e Gilberto, da molti sollecitati a continuare la tradizione anche nei prossimi anni.

