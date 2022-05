Jesi, arriva dal Mannucci il logo dell’Istituto diocesano Sostentamento Clero

A lavorarci la IV A Arti Figurative, che lo ha già fatto per la Consulta dei Giovani del Comune. «Richieste sempre più frequenti, il che permette a ragazzi e ragazze di affrontare il percorso classico di una committenza». Mostra al Diocesano

JESI – Saranno ragazzi e ragazze della IV A Arti Figurative del Liceo Artistico “Mannucci” di Jesi a ideare quello che sarà il logo della comunicazione istituzionale dell’Istituto diocesano Sostentamento Clero. I sette lavori prodotti da studenti e studentesse e il percorso compiuto per arrivare a idearli, saranno esposti in mostra al Museo diocesano dal 27 maggio al 5 giugno prossimi. Per allora, una apposita commissione avrà individuato il lavoro vincitore.

Giuliana Pallotto, docente di discipline grafico-pittoriche del Mannucci

«La classe – spiega la professoressa Giuliana Pallotto, docente di discipline grafico-pittoriche – si è divisa nello stesso periodo in due gruppi, al lavoro rispettivamente sul logo della Consulta dei Giovani del Comune di Jesi e su questo dell’Istituto diocesano Sostentamento Clero. La richiesta al nostro Liceo di lavori simili si fa sempre più frequente. Il che ci permette di far affrontare a ragazzi e ragazze il percorso classico: il contatto e il confronto con il committente per conoscere le sue richieste e ciò che vuole, sulla base di questi l’analisi di ciò che è possibile e dei costi, quindi la ricerca che c’è dietro a ogni realizzazione, nel più ampio raggio. Fino alla proposta degli esiti di questo cammino».

Da un team di sei fra studenti e studentesse è emerso un ventaglio di sette proposte di logo: a giudicarle e scegliere una commissione mista fra insegnati del Mannucci e rappresentanti dell’Istituto diocesano Sostentamento Clero e della diocesi di Jesi.

La mostra si inaugurerà al Museo Diocesano venerdì 27 maggio alle ore 12. Evidenzia la professoressa Pallotto: «L’indirizzo Arti Figurative, non prettamente legato alla specializzazione grafica pure presente al Mannucci nella sede di Fabriano, ha offerto e offre ai ragazzi un ampio spettro di possibilità di espressione, dalla grafica stessa all’illustrazione o alla decorazione, che permette di andare incontro alle possibilità di ciascuno. Nella mia valutazione di insegnante, che debitamente non farà parte della commissione che giudicherà il vincitore, molto più del risultato finale si guarda al percorso compiuto da ognuno per arrivarci».