Jesi, le manette scattano ai polsi delle truffatrici seriali

JESI – La Polizia individua e arresta due truffatrici seriali, ricercate in ambito internazionale. La doppia operazione, portata avanti in due circostanze parallele, è stata eseguita nei giorni scorsi proprio a Jesi dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza diretti dal dirigente dottor Mario Sica. I poliziotti hanno rintracciato due donne, nigeriane e di mezza età, che non si conoscevano tra loro eppure accomunate da precedenti specifici per truffa.

Erano colpite da mandati di arresto europeo per truffa aggravata, per reati commessi in circostanze diverse di luogo e di tempo. I due provvedimenti restrittivi a loro carico erano stati emessi dalle autorità tedesche e sono stati eseguiti a Jesi poiché entrambe si trovavano nella cittadina federiciana. I poliziotti le hanno rintracciate, identificate e arrestate. Le manette sono scattate ai loro polsi nei giorni scorsi e dopo le formalità di rito le due donne sono state rinchiuse in due diversi carceri femminili della regione Marche a disposizione dell’autorità giudiziaria.