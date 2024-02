Jesi, maltrattamenti alla ex moglie: arrestato un albanese

JESI – È stato arrestato ieri, domenica 11 febbraio, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Sorveglianza di Ancona, un uomo di 53 anni, di origini albanesi, residente a Jesi.



L’uomo, il cui difensore aveva presentato istanza di affidamento in prova, è stato arrestato dagli agenti del Commissariato di Jesi coordinati dal vice questore Paolo Arena. L’istanza dell’affidamento in prova è stata rigettata. Pertanto, gli agenti al termine del disbrigo delle pratiche relative all’arresto, lo hanno posto a regime di arresti domiciliari presso la propria abitazione. Era stato condannato per maltrattamenti in famiglia ai danni della ex moglie, lesioni e truffa. Dovrà espiare 2 anni e sei mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare.