Il fatto è avvenuto in un'azienda in via Pastore. Sul posto due ambulanze, una pattuglia dei carabinieri e personale Asur per i riscontri del caso

JESI – Malore improvviso al lavoro, muore un 50enne. Non c’è stato nulla da fare per un 50enne questa mattina, 19 aprile, mentre era al lavoro in un’azienda di via Pastore a Jesi. Sul posto due ambulanze, una pattuglia dei carabinieri e personale Asur per i riscontri del caso.

L’uomo, un dipendente, era al lavoro quando si è sentito male. Subito allertati i soccorsi ma per il 50enne non c’è stato nulla da fare.

(Notizia in aggiornamento)